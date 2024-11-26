Харків пів години сяяв новорічними вогнями: коли їх почнуть вмикати щовечора
Новорічні декорації 26 листопада вмикали на пів години, щоб протестувати якість їхнього підключення та справність, пояснили у пресслужбі СКП «Харківзеленбуд».
Комунальники наголосили, що цього року вперше від початку повномасштабного вторгнення новорічними вогнями прикрасили вулиці міста, а не лише метро.
«Для прикрашання міста було використано близько кілометра енергоощадних гірлянд. Усі вони вже раніше застосовувалися для святкового оформлення, адже через війну нових прикрас не купували — використовували те, що вдалося зберегти з довоєнних часів», — нагадали у СКП.
Вмикати вогники на постійній основі розпочнуть з 1 грудня – разом із вуличним освітленням, якщо дозволятиме енергетична і безпекова ситуація, повідомили у Харківзеленбуді.
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Читайте також: Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: декорации, иллюминация, новини Харкова, новый год, СКП "Харьковзеленстрой";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків пів години сяяв новорічними вогнями: коли їх почнуть вмикати щовечора»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 19:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новорічні декорації 26 листопада вмикали на пів години, щоб протестувати якість їхнього підключення та справність, пояснили у пресслужбі СКП «Харківзеленбуд».".