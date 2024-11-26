Харків пів години сяяв новорічними вогнями: коли їх почнуть вмикати щовечора

Новорічні декорації 26 листопада вмикали на пів години, щоб протестувати якість їхнього підключення та справність, пояснили у пресслужбі СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники наголосили, що цього року вперше від початку повномасштабного вторгнення новорічними вогнями прикрасили вулиці міста, а не лише метро.

«Для прикрашання міста було використано близько кілометра енергоощадних гірлянд. Усі вони вже раніше застосовувалися для святкового оформлення, адже через війну нових прикрас не купували — використовували те, що вдалося зберегти з довоєнних часів», — нагадали у СКП.

Вмикати вогники на постійній основі розпочнуть з 1 грудня – разом із вуличним освітленням, якщо дозволятиме енергетична і безпекова ситуація, повідомили у Харківзеленбуді.



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”