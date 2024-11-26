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Харків пів години сяяв новорічними вогнями: коли їх почнуть вмикати щовечора

Репортаж 19:32   26.11.2024
Олена Нагорна
Харків пів години сяяв новорічними вогнями: коли їх почнуть вмикати щовечора Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Новорічні декорації 26 листопада вмикали на пів години, щоб протестувати якість їхнього підключення та справність, пояснили у пресслужбі СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники наголосили, що цього року вперше від початку повномасштабного вторгнення новорічними вогнями прикрасили вулиці міста, а не лише метро.

«Для прикрашання міста було використано близько кілометра енергоощадних гірлянд. Усі вони вже раніше застосовувалися для святкового оформлення, адже через війну нових прикрас не купували — використовували те, що вдалося зберегти з довоєнних часів», — нагадали у СКП.

Вмикати вогники на постійній основі розпочнуть з 1 грудня – разом із вуличним освітленням, якщо дозволятиме енергетична і безпекова ситуація, повідомили у Харківзеленбуді.

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

 

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 19:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новорічні декорації 26 листопада вмикали на пів години, щоб протестувати якість їхнього підключення та справність, пояснили у пресслужбі СКП «Харківзеленбуд».".