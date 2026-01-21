Ілюмінація в Харкові та області: чи стане її менше, відповів Синєгубов

Постійно комунікують з урядом щодо зменшення ілюмінації в Харкові та області. Про це сказав на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».

“Однак ми дивимося на навантаження цієї ілюмінації. Якщо вона дійсно критична, звичайно, що ми приймаємо рішення і, скажімо так, в примусовому порядку вживаємо заходів для того, щоб її вимикати. З приводу енергозабезпечення критичної інфраструктури, то вона наразі не відключається. Вона може бути обмеженою – енергопостачання за аварійними графіками відключень, коли не вистачає електроенергії на область і ті ліміти, які доводяться, вони навіть не виконуються. Однак це останні два, сьогодні третій день деколи може бути ситуація, скажімо так, із аварійними відключеннями досить серйозна”, – констатував Синєгубов.

Він зазначив, що станом на ранок 21 січня ситуація в енергосистемі трохи покращилася та стабілізувалася. Також начальник ХОВА відповів на запитання щодо кількості споживаної електроенергії на Харківщині.

“Приблизно споживання в Харківській області близько 900 мегаватів у зимовий період. В літній період це 500-600″, – сказав він.