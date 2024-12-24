Різдво: в Центральному парку Харкова сяє святкова ілюмінація (відео)
На Різдво в Харкові відбудуться концерти в метро, також місто продовжують прикрашати вогнями.
Ще одна святкова інсталяція з’явилась у Центральному парку Харкова. Співробітники парку, ще починаючи з листопада, прикрашають місто. У гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова. А 20 грудня пресслужба парку повідомила, що й він також не залишиться без новорічного настрою.
“Наші майстри почали збирати ялинку в Дитячому парку. Прикраси зібрали що залишилися, але, сподіваюся, атмосферу зимової казки нам вдасться створити” – зазначив прессекретар парку Андрій Кравченко.
Результат цієї роботи засяяв 24 грудня.
Відео: пресслужба Центрального парку
Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Олень і Санта, які пережили “приліт”: як прикрашають Харків до Нового року
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: иллюминация, новини Харкова, Рождество, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 16:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Різдво в Харкові відбудуться концерти в метро, також місто продовжують прикрашати вогнями".