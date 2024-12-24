Різдво: в Центральному парку Харкова сяє святкова ілюмінація (відео)

На Різдво в Харкові відбудуться концерти в метро, ​​також місто продовжують прикрашати вогнями.

Ще одна святкова інсталяція з’явилась у Центральному парку Харкова. Співробітники парку, ще починаючи з листопада, прикрашають місто. У гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова. А 20 грудня пресслужба парку повідомила, що й він також не залишиться без новорічного настрою.

“Наші майстри почали збирати ялинку в Дитячому парку. Прикраси зібрали що залишилися, але, сподіваюся, атмосферу зимової казки нам вдасться створити” – зазначив прессекретар парку Андрій Кравченко.

Результат цієї роботи засяяв 24 грудня.

Відео: пресслужба Центрального парку