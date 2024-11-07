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Гігантського Санта-Клауса запалили в центрі Харкова (фото)

Суспільство 17:44   07.11.2024
Олена Нагорна
Гігантського Санта-Клауса запалили в центрі Харкова (фото)

Світлодіодного Санта-Клауса встановили 7 листопада на місці сухого фонтану на харківському майдані Свободи. Увечері його ненадовго вмикали, щоб переконатися, що все працює.

Про це розповіла МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко.

Вона зазначила, що монтували здорованя за допомогою 32-метрової автовежі.

“Новорічну інсталяцію було майже знищено через ворожий обстріл — ракета залишила Санту без руки, голови та з розбитою ілюмінацією, – розповідає Сайко. – Наші майстри працювали над відновленням буквально по міліметру. Зібрали та спаяли всі деталі заново, повернувши чарівного персонажа до життя. Хоча цього року Санта буде статичним, він майже не відрізняється від довоєнного вигляду, зберігаючи свою святкову магію. На жаль, механізм, який приводив композицію до руху, нам відновити поки що не вдалося”.

Вмикати декорацію планують, починаючи з Дня Святого Миколая, якщо дозволятиме ситуація з електропостачанням та безпекою.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 17:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світлодіодного Санта-Клауса встановили 7 листопада на місці сухого фонтану на харківському майдані Свободи. Увечері його ненадовго вмикали, щоб переконатися, що все працює".