Гигантского Санта-Клауса зажгли в центре Харькова (фото)
Светодиодного Санта-Клауса установили 7 ноября на месте сухого фонтана на харьковской площади Свободы. Вечером его ненадолго включали, чтобы убедиться, что все работает.
Об этом рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.
Она отметила, что монтировали здоровяка при помощи 32-метровой автовышки.
«Новогодняя инсталляция была почти уничтожена из-за вражеского обстрела — ракета оставила Санту без руки, головы и с разбитой иллюминацией, — рассказывает Сайко. — Наши мастера работали над восстановлением буквально по миллиметру. Собрали и спаяли все детали заново, вернув волшебного персонажа к жизни. Хотя в этом году Санта будет статичным, он почти не отличается от довоенного вида, сохраняя свою праздничную магию. К сожалению, механизм, который приводил композицию в движение, нам восстановить пока не удалось».
Включать декорацию планируют, начиная со Дня Святого Николая, если будет позволять ситуация с электроснабжением и безопасностью.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: площадь свободы, санта клаус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 17:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Светодиодного Санта-Клауса установили 7 ноября на месте сухого фонтана на харьковской площади Свободы. Вечером его ненадолго включали, чтобы убедиться, что все работает".