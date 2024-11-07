Гигантского Санта-Клауса зажгли в центре Харькова (фото)

Светодиодного Санта-Клауса установили 7 ноября на месте сухого фонтана на харьковской площади Свободы. Вечером его ненадолго включали, чтобы убедиться, что все работает.

Об этом рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.

Она отметила, что монтировали здоровяка при помощи 32-метровой автовышки.

«Новогодняя инсталляция была почти уничтожена из-за вражеского обстрела — ракета оставила Санту без руки, головы и с разбитой иллюминацией, — рассказывает Сайко. — Наши мастера работали над восстановлением буквально по миллиметру. Собрали и спаяли все детали заново, вернув волшебного персонажа к жизни. Хотя в этом году Санта будет статичным, он почти не отличается от довоенного вида, сохраняя свою праздничную магию. К сожалению, механизм, который приводил композицию в движение, нам восстановить пока не удалось».

Включать декорацию планируют, начиная со Дня Святого Николая, если будет позволять ситуация с электроснабжением и безопасностью.