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В’їзд до Харкова став новорічним (відео)

Суспільство 16:50   16.12.2024
Вікторія Яковенко
В’їзд до Харкова став новорічним (відео) скриншот

Працівники Центрального парку прикрасили стелу на в’їзді до Харкова з київського напрямку.

«Коли ми почали прикрашати станції метро та сад Шевченка, я говорив, що можливі сюрпризи від Центрального парку. Ось один з них! Сьогодні наші фахівці додали святкового настрою на в’їзді в Харків. Незламний Харків вітає усіх з прийдешніми святами», – пишуть у телеграм-каналі парку.

Відео: Центральний парк Харкова

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники Центрального парку прикрасили стелу на в’їзді до Харкова з київського напрямку.".