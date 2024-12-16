В’їзд до Харкова став новорічним (відео)

Працівники Центрального парку прикрасили стелу на в’їзді до Харкова з київського напрямку.

«Коли ми почали прикрашати станції метро та сад Шевченка, я говорив, що можливі сюрпризи від Центрального парку. Ось один з них! Сьогодні наші фахівці додали святкового настрою на в’їзді в Харків. Незламний Харків вітає усіх з прийдешніми святами», – пишуть у телеграм-каналі парку.

Відео: Центральний парк Харкова