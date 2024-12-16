В’їзд до Харкова став новорічним (відео)
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Працівники Центрального парку прикрасили стелу на в’їзді до Харкова з київського напрямку.
«Коли ми почали прикрашати станції метро та сад Шевченка, я говорив, що можливі сюрпризи від Центрального парку. Ось один з них! Сьогодні наші фахівці додали святкового настрою на в’їзді в Харків. Незламний Харків вітає усіх з прийдешніми святами», – пишуть у телеграм-каналі парку.
Відео: Центральний парк Харкова
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: въезд, украсили, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники Центрального парку прикрасили стелу на в’їзді до Харкова з київського напрямку.".