Атракціони в Харкові можуть запрацювати у 2025 році: назвали умову (відео)
В інтерв’ю МГ “Об’єктив” прессекретар Центрального парку Харкова Андрій Кравченко оцінив перспективи того, що слідом за новорічним підсвічуванням у місті запрацюють і атракціони.
Попри те, що цьогоріч новорічними світловими декораціями із Центрального парку вперше прикрасили не лише підземку, а й вулиці — у самому парку немає нічого святкового. Як пояснює Андрій Кравченко, новорічний настрій в улюбленому місці відпочинку харків’ян не створюють, щоб не заохочувати скупчення людей. Адже з початку повномасштабного вторгнення РФ тут було понад 70 “прильотів”. З тих самих міркувань не відновлюють роботу атракціонів. Їх ремонтують у міру фінансових можливостей та утримують у готовності до запуску в разі відкриття парку.
“Центральний парк у 2025 році може запрацювати. Якщо Україна переможе і війна закінчиться, то ми з радістю розкриємо наші двері й запросимо усіх харків’ян, щоб відсвяткувати перемогу на нашій центральній сцені, – каже Кравченко. – Наразі це не те, що недоречно, це небезпечно. Залучати велику кількість людей на наші алеї. Ми знаємо, наскільки росіяни показали себе підступними. І тому такого ми навіть не думаємо говорити і якось планувати“.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 17:15;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В інтерв’ю МГ “Об’єктив” прессекретар Центрального парку Харкова Андрій Кравченко оцінив перспективи того, що слідом за новорічним підсвічуванням у місті запрацюють і атракціони".