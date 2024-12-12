Аттракционы в Харькове могут заработать в 2025 году: назвали условие (видео)
В интервью МГ «Объектив» пресс-секретарь Центрального парка Харькова Андрей Кравченко оценил перспективы того, что следом за новогодней подсветкой в городе заработают и аттракционы.
Несмотря на то, что в этом году новогодними световыми декорациями из Центрального парка впервые украсили не только подземку, но и улицы — в самом парке нет ничего праздничного. Как объясняет Андрей Кравченко, новогоднее настроение в любимом месте отдыха харьковчан не создают, чтобы не поощрять скопления людей. Ведь с начала полномасштабного вторжения РФ здесь было более 70 «прилетов». Из тех же соображений не возобновляют работу аттракционов. Их ремонтируют в меру финансовых возможностей и содержат в готовности к запуску в случае открытия парка.
«Центральный парк в 2025 году может заработать. Если Украина победит и война закончится, то мы с радостью распахнем наши двери и пригласим всех харьковчан, чтобы отпраздновать победу на нашей центральной сцене, — говорит Кравченко. — Сейчас это не то что неуместно, это опасно. Привлекать большое количество людей на наши аллеи. Мы знаем, насколько россияне показали себя коварными. И поэтому такого мы даже не думаем говорить и как-то планировать».
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью МГ «Объектив» пресс-секретарь Центрального парка Харькова Андрей Кравченко оценил перспективы того, что следом за новогодней подсветкой в городе заработают и аттракционы".