Аттракционы в Харькове могут заработать в 2025 году: назвали условие (видео)

В интервью МГ «Объектив» пресс-секретарь Центрального парка Харькова Андрей Кравченко оценил перспективы того, что следом за новогодней подсветкой в городе заработают и аттракционы.

Несмотря на то, что в этом году новогодними световыми декорациями из Центрального парка впервые украсили не только подземку, но и улицы — в самом парке нет ничего праздничного. Как объясняет Андрей Кравченко, новогоднее настроение в любимом месте отдыха харьковчан не создают, чтобы не поощрять скопления людей. Ведь с начала полномасштабного вторжения РФ здесь было более 70 «прилетов». Из тех же соображений не возобновляют работу аттракционов. Их ремонтируют в меру финансовых возможностей и содержат в готовности к запуску в случае открытия парка.

«Центральный парк в 2025 году может заработать. Если Украина победит и война закончится, то мы с радостью распахнем наши двери и пригласим всех харьковчан, чтобы отпраздновать победу на нашей центральной сцене, — говорит Кравченко. — Сейчас это не то что неуместно, это опасно. Привлекать большое количество людей на наши аллеи. Мы знаем, насколько россияне показали себя коварными. И поэтому такого мы даже не думаем говорить и как-то планировать».

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