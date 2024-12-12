Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

Аттракционы в Харькове могут заработать в 2025 году: назвали условие (видео)

Общество 17:15   12.12.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
Аттракционы в Харькове могут заработать в 2025 году: назвали условие (видео)

В интервью МГ «Объектив» пресс-секретарь Центрального парка Харькова Андрей Кравченко оценил перспективы того, что следом за новогодней подсветкой в городе заработают и аттракционы.

Несмотря на то, что в этом году новогодними световыми декорациями из Центрального парка впервые украсили не только подземку, но и улицы — в самом парке нет ничего праздничного. Как объясняет Андрей Кравченко, новогоднее настроение в любимом месте отдыха харьковчан не создают, чтобы не поощрять скопления людей. Ведь с начала полномасштабного вторжения РФ здесь было более 70 «прилетов».  Из тех же соображений не возобновляют работу аттракционов. Их ремонтируют в меру финансовых возможностей и содержат в готовности к запуску в случае открытия парка.

«Центральный парк в 2025 году может заработать. Если Украина победит и война закончится, то мы с радостью распахнем наши двери и пригласим всех харьковчан, чтобы отпраздновать победу на нашей центральной сцене, — говорит Кравченко. — Сейчас это не то что неуместно, это опасно. Привлекать большое количество людей на наши аллеи. Мы знаем, насколько россияне показали себя коварными. И поэтому такого мы даже не думаем говорить и как-то планировать».

Читайте также: Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ
Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ
12.12.2024, 11:35
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
12.12.2024, 13:19
Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО
Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО
12.12.2024, 08:15
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 17 до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 17 до 30 тысяч гривен
12.12.2024, 14:37
Где «прилетели» вражеские КАБы на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
Где «прилетели» вражеские КАБы на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
12.12.2024, 16:52
Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)
Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)
12.12.2024, 09:55

Новости по теме:

14:02
12 аттракционов повредила РФ в Центральном парке Харькова: опубликовано видео
10:38
«Работают родные» — в Центральном парке Харькова проверяют экстрим-аттракционы
12:17
Аттракционы не работают: в парке Горького уточнили про новый график работы
19:36
В харьковском парке Горького запустили первые аттракционы (видео)
20:48
На аттракционы в харьковском парке Горького будут допускать не всех

Вы читали новость: «Аттракционы в Харькове могут заработать в 2025 году: назвали условие (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью МГ «Объектив» пресс-секретарь Центрального парка Харькова Андрей Кравченко оценил перспективы того, что следом за новогодней подсветкой в городе заработают и аттракционы".