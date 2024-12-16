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Въезд в Харьков стал новогодним (видео)

Общество 16:50   16.12.2024
Виктория Яковенко
Въезд в Харьков стал новогодним (видео) скриншот

Сотрудники Центрального парка украсили стелу на въезде в Харьков с киевского направления.

«Когда мы начали украшать станции метро и сад Шевченко, я говорил, что возможны сюрпризы от Центрального парка. Вот один из них! Сегодня наши специалисты добавили праздничное настроение на въезде в Харьков», — пишут в Telegram-канале парка.

Видео: Центральный парк Харькова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники Центрального парка украсили стелу на въезде в Харьков с киевского направления.".