Въезд в Харьков стал новогодним (видео)
скриншот
Сотрудники Центрального парка украсили стелу на въезде в Харьков с киевского направления.
«Когда мы начали украшать станции метро и сад Шевченко, я говорил, что возможны сюрпризы от Центрального парка. Вот один из них! Сегодня наши специалисты добавили праздничное настроение на въезде в Харьков», — пишут в Telegram-канале парка.
Видео: Центральный парк Харькова
Читайте также: Аттракционы в Харькове могут заработать в 2025 году: назвали условие (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: въезд, украсили, Харьков, центральный парк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Въезд в Харьков стал новогодним (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники Центрального парка украсили стелу на въезде в Харьков с киевского направления.".