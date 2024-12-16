Въезд в Харьков стал новогодним (видео)

Сотрудники Центрального парка украсили стелу на въезде в Харьков с киевского направления.

«Когда мы начали украшать станции метро и сад Шевченко, я говорил, что возможны сюрпризы от Центрального парка. Вот один из них! Сегодня наши специалисты добавили праздничное настроение на въезде в Харьков», — пишут в Telegram-канале парка.

Видео: Центральный парк Харькова