Перша ялинка з’явилась в метро Харкова: як цьогоріч прикрасять станції (відео)
Прикрашати станції харківського метро до різдвяних та новорічних свят комунальники розпочали вихідними. Уже встановили будиночок Санти, ялинку та санчата на «Історичному музеї».
«Наші фахівці спустилися під землю якраз минулими вихідними, — розповів МГ “Об’єктив” прессекретар Центрального парку Андрій Кравченко. — Почали з «Історичного музею». Сьогодні вночі ми вирушаємо на «Університет» та починаємо там робити оздоблення».
Після цього прикрашатимуть «Вокзальну» і, можливо, «Холодну гору». А якщо встигнуть – ще одну станцію на Холодногірсько-Заводській лінії. На «Науковій» новорічного оздоблення цього року не буде: не встигають. Усі декорації, якими прикрашають підземку, — із Центрального парку. Там кажуть: фотозони будуть практично такими, як і торік.
«Єдине, може трохи змінимо композиційно. Якщо торік там стояв ведмідь, то цього року там буде стояти олень, а ведмідь з іншого боку. Таким чином. Але це буде той самий ведмідь, той самий олень. Це ті декорації, які є в Центрального парку, нових не з’явилося», — пояснює Кравченко.
Поки що прикраси на «Історичному музеї» можна роздивлятися лише через огорожу.
«Ми плануємо завершити роботи до Дня святого Миколая. Щоб 6 грудня все було готове для того, щоб увімкнутися і почати тішити харків’ян», — анонсує речник парку.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикрашати станції харківського метро до різдвяних та новорічних свят комунальники розпочали вихідними. Уже встановили будиночок Санти, ялинку та санчата на «Історичному музеї».".