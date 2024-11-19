Первая елка появилась в метро Харькова: какие станции украсят (видео)

Украшать станции харьковского метро к рождественским и новогодним праздникам коммунальщики начали на выходных. Уже установили домик Санты, елку и санки на «Историческом музее».

«Наши специалисты спустились под землю как раз на прошлых выходных, — рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь Центрального парка Андрей Кравченко. — Начали с «Исторического музея». Сегодня ночью мы отправляемся на «Университет» и начинаем там украшать».

После будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют — еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. На «Научной» новогоднего убранства в этом году не будет: не успевают. Все декорации, которыми украшают подземку, — из Центрального парка. Там говорят: фотозоны будут практически такими же, как и в прошлом году.

«Единственное, может немного изменим композиционно. Если в прошлом году там стоял медведь, то в этом году там будет стоять олень, а медведь с другой стороны. Таким образом. Но это будет тот же медведь, тот же олень. Это те декорации, которые есть у Центрального парка, новых не появилось», — объясняет Кравченко.

Пока что декорации на «Историческом музее» можно рассматривать только через ограждение.

«Мы планируем завершить работы ко Дню святого Николая. Чтобы 6 декабря все было готово для того, чтобы включиться и начать радовать харьковчан», — анонсирует спикер парка.