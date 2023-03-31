В приграничной громаде на Харьковщине меняют комендантский час
С 1 апреля комендантский час на территории Золочевской громады сокращается и будет длиться с 23:00 до 05:00, как и в целом по Харьковской области.
Об этом сообщается на Facebook-странице поселкового совета.
В публикации говорится, что условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.
Напомним, с 6 декабря 2022 года в Золочевской громаде комендантский час действовал с 21:00 до 5:30.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 11:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 апреля комендантский час на территории Золочевской громады сокращается и будет длиться с 23:00 до 05:00, как и в целом по Харьковской области.".