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В приграничной громаде на Харьковщине меняют комендантский час

Общество 11:55   31.03.2023
Елена Нагорная
В приграничной громаде на Харьковщине меняют комендантский час

С 1 апреля комендантский час на территории Золочевской громады сокращается и будет длиться с 23:00 до 05:00, как и в целом по Харьковской области.

Об этом сообщается на Facebook-странице поселкового совета.

В публикации говорится, что условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Напомним, с 6 декабря 2022 года в Золочевской громаде комендантский час действовал с 21:00 до 5:30.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 апреля комендантский час на территории Золочевской громады сокращается и будет длиться с 23:00 до 05:00, как и в целом по Харьковской области.".