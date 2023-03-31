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У прикордонній громаді на Харківщині змінюють комендантську годину

Суспільство 11:55   31.03.2023
Олена Нагорна
У прикордонній громаді на Харківщині змінюють комендантську годину

З 1 квітня комендантська година на території Золочівської громади скорочується і триватиме з 23:00 до 05:00, як в цілому по Харківській області.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці селищної ради.

У публікації йдеться, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Нагадаємо, з 6 грудня 2022 року в Золочівській громаді комендантська година діяла з 21:00 до 5:30.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 квітня комендантська година на території Золочівської громади скорочується і триватиме з 23:00 до 05:00, як в цілому по Харківській області.".