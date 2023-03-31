У прикордонній громаді на Харківщині змінюють комендантську годину
З 1 квітня комендантська година на території Золочівської громади скорочується і триватиме з 23:00 до 05:00, як в цілому по Харківській області.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці селищної ради.
У публікації йдеться, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.
Нагадаємо, з 6 грудня 2022 року в Золочівській громаді комендантська година діяла з 21:00 до 5:30.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 11:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 квітня комендантська година на території Золочівської громади скорочується і триватиме з 23:00 до 05:00, як в цілому по Харківській області.".