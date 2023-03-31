У прикордонній громаді на Харківщині змінюють комендантську годину

З 1 квітня комендантська година на території Золочівської громади скорочується і триватиме з 23:00 до 05:00, як в цілому по Харківській області.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці селищної ради.

У публікації йдеться, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Нагадаємо, з 6 грудня 2022 року в Золочівській громаді комендантська година діяла з 21:00 до 5:30.