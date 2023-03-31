В одной из громад Харьковской области – свадебный рекорд
За период с 1 января по 31 марта в Боровской громаде Харьковской области зарегистрировали рекордное количество браков за последние 10 лет.
За три месяца брак зарегистрировали 22 пары, об этом сообщили в Боровском поселковом совете.
В прошлом году за этот же период брак зарегистрировали 9 пар.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 1 января по 31 марта в Боровской громаде Харьковской области зарегистрировали рекордное количество браков за последние 10 лет.".