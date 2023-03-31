В одной из громад Харьковской области – свадебный рекорд

За период с 1 января по 31 марта в Боровской громаде Харьковской области зарегистрировали рекордное количество браков за последние 10 лет.

За три месяца брак зарегистрировали 22 пары, об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

В прошлом году за этот же период брак зарегистрировали 9 пар.