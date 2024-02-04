«Серебро» на чемпионате мира в Катаре добыли спортсменки из Харькова

4 февраля сборная Украины по артистическому плаванию получила первую награду в соревнованиях по водным видам спорта, которые проходят в Катаре, сообщили в ХОВА.

В состав сборной вошли спортсменки Харьковской области Марина Алексиева, Влада Алексиева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, а также киевлянка Александра Горецкая.

В соревнованиях акробатических групп украинки получили от судей 243,3167 балла и заняли второе место.

Победу в этом виде программы одержали китаянки с результатом 244,1767 балла. Третье место заняла сборная США (242,2300 балла).

Впереди у девушек борьба за медали в технической и произвольной программе групп, а также в дуэте.