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«Серебро» на чемпионате мира в Катаре добыли спортсменки из Харькова

Общество 17:54   04.02.2024
Оксана Якушко

4 февраля сборная Украины по артистическому плаванию получила первую награду в соревнованиях по водным видам спорта, которые проходят в Катаре, сообщили в ХОВА.

В состав сборной вошли спортсменки Харьковской области Марина Алексиева, Влада Алексиева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, а также киевлянка Александра Горецкая.

В соревнованиях акробатических групп украинки получили от судей 243,3167 балла и заняли второе место.
Победу в этом виде программы одержали китаянки с результатом 244,1767 балла. Третье место заняла сборная США (242,2300 балла).

Впереди у девушек борьба за медали в технической и произвольной программе групп, а также в дуэте.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 17:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 февраля сборная Украины по артистическому плаванию получила первую награду в соревнованиях по водным видам спорта, которые проходят в Катаре, сообщили в ХОВА.".