«Серебро» на чемпионате мира в Катаре добыли спортсменки из Харькова
4 февраля сборная Украины по артистическому плаванию получила первую награду в соревнованиях по водным видам спорта, которые проходят в Катаре, сообщили в ХОВА.
В состав сборной вошли спортсменки Харьковской области Марина Алексиева, Влада Алексиева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, а также киевлянка Александра Горецкая.
В соревнованиях акробатических групп украинки получили от судей 243,3167 балла и заняли второе место.
Победу в этом виде программы одержали китаянки с результатом 244,1767 балла. Третье место заняла сборная США (242,2300 балла).
Впереди у девушек борьба за медали в технической и произвольной программе групп, а также в дуэте.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: артистическое плавание, Катар, сборная украины, спортсменки, харьковские спортсменки, харьковчанки, чемпионат мира;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 17:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 февраля сборная Украины по артистическому плаванию получила первую награду в соревнованиях по водным видам спорта, которые проходят в Катаре, сообщили в ХОВА.".