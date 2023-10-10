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Террористов ХАМАС поддерживают и вооружают Иран, Катар и РФ — СМИ

Мир 14:11   10.10.2023
Оксана Якушко
Террористов ХАМАС поддерживают и вооружают Иран, Катар и РФ — СМИ BILD

РФ поставляет ракеты и отмывает деньги для ХАМАС, сообщает BILD.

Главные спонсоры ХАМАС — это Тегеран (Иран) и Доха (Катар), говорит Ребекка Шёненбак, один из ведущих экспертов Германии по исламизму и финансированию терроризма.

«Иран поддерживает террористические группировки, такие как “Исламский джихад” и ХАМАС, выделяя около 100 млн долларов в год. Также есть данные, что Катар переводит до 30 млн долларов в месяц», — заявила Ребекка Шёненбак.

Третий важный партнёр ХАМАС — это РФ.

«РФ значительно поддерживает Иран и делает ставку на движение диктатур против демократий на юге мира, — говорит Шёненбах. — За последние годы состоялось несколько встреч между представителями российского правительства и руководством ХАМАС. РФ играет большую роль в тени, предоставляя деньги и оружие как для Ирана, так и для ХАМАС».

По словам эксперта, российские и иранские ракеты поставляют палестинским боевикам через Сирию. А в Дубае агенты России и Ирана совместно отмывают деньги, в том числе на финансирование терроризма.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 14:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ поставляет ракеты и отмывает деньги для ХАМАС, сообщает BILD.".