Терористів ХАМАС підтримують та озброюють Іран, Катар і РФ

РФ постачає ракети і відмиває гроші для ХАМАС, повідомляє BILD.

Головні спонсори ХАМАС — це Тегеран (Іран) та Доха (Катар), каже Ребекка Шьоненбак, один із провідних експертів Німеччини з ісламізму та фінансування тероризму.

«Іран підтримує терористичні угруповання, такі як “Ісламський джихад” та ХАМАС, виділяючи близько 100 млн доларів на рік. Також є дані, що Катар переказує до 30 млн доларів на місяць», – заявила Ребека Шьоненбак.

Третій важливий партнер ХАМАС – це РФ.

«РФ значно підтримує Іран і робить ставку на рух диктатур проти демократій на півдні світу, – каже Шьоненбах. — За останні роки відбулося кілька зустрічей між представниками російського уряду та керівництвом ХАМАС. РФ відіграє велику роль у тіні, надаючи гроші та зброю як для Ірану, так і для ХАМАС».

За словами експерта, російські та іранські ракети постачають палестинським бойовикам через Сирію. А в Дубаї агенти Росії та Ірану спільно відмивають гроші, зокрема на фінансування тероризму.