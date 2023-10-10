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Терористів ХАМАС підтримують та озброюють Іран, Катар і РФ

Світ 14:11   10.10.2023
Оксана Якушко
Терористів ХАМАС підтримують та озброюють Іран, Катар і РФ

РФ постачає ракети і відмиває гроші для ХАМАС, повідомляє BILD.

Головні спонсори ХАМАС — це Тегеран (Іран) та Доха (Катар), каже Ребекка Шьоненбак, один із провідних експертів Німеччини з ісламізму та фінансування тероризму.

«Іран підтримує терористичні угруповання, такі як “Ісламський джихад” та ХАМАС, виділяючи близько 100 млн доларів на рік. Також є дані, що Катар переказує до 30 млн доларів на місяць», – заявила Ребека Шьоненбак.

Третій важливий партнер ХАМАС – це РФ.

«РФ значно підтримує Іран і робить ставку на рух диктатур проти демократій на півдні світу, – каже Шьоненбах. — За останні роки відбулося кілька зустрічей між представниками російського уряду та керівництвом ХАМАС. РФ відіграє велику роль у тіні, надаючи гроші та зброю як для Ірану, так і для ХАМАС».

За словами експерта, російські та іранські ракети постачають палестинським бойовикам через Сирію. А в Дубаї агенти Росії та Ірану спільно відмивають гроші, зокрема на фінансування тероризму.

Читайте також: Війна ХАМАС проти Ізраїлю – наслідок світової толерантності до терористів

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ постачає ракети і відмиває гроші для ХАМАС, повідомляє BILD.".