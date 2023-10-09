Війна ХАМАС проти Ізраїлю – наслідок світової толерантності до терористів

Попри те, що армія Ізраїля ЦАХАЛ вже взяла в облогу Газу і методично нищить бойовиків ХАМАС, зухвалий і жорстокий напад терористів за кількість жертв з боку ізраїльтян поступається наразі тільки Холокосту. Ізраїльтяни зроблять власні висновки про причини неочікуваної атаки після завершенню війни. А от українські дипломати і політологи уже зараз проводять паралелі між війнами і зазначають: їх би не сталося, аби світ не толерував до терористів.

“Руйнівники усталених міжнародних правил “хакнули” Світ”

Вчора відбулося закрите спеціальне засідання Радбезу ООН, де, до речі, так і не змогли одностайно засудити напад ХАМАС на Ізраїль. Після заходу журналісти оточили представника Держави Ізраїль в ООН Гілад Ердан і почали ставити питання.

– «Чи готовий Ізраїль до прямих переговорів із Хамас?»

– «Ви підете на угоду із Хамас щодо обміну відновлення постачання електроенергії в сектор Газа на звільнення полонених жінок і дітей?»

– «Чи не краще не відповідати терористам, а піти на компроміси?»

«Нічого не нагадує? Щоб ви розуміли, як руйнівники усталених міжнародних правил і принципів, що стоять за проксі, найманцями та терористами, “хакнули” Світ», – зазначив колишній посол України в США Валерій Чалий.

Але відповіді з боку Гілад Ердан були досить чіткі та категоричні:

– “Із терористами переговори не ведуть. Ми зараз вживаємо всіх заходів, щоби дати відсіч”.

– “Ми на таку угоду зараз не йдемо. Звісно, хочемо звільнити наших дітей , жінок, полонених, але будемо зараз сконцентровані на зруйнуванні інфраструктури терористів. Ми повністю сконцентровані усунути загрозу”.

– “Які компроміси, якщо хочуть знищити твою країну і вбивають твоїх співвітчизників?!”

«Мораль проста: роби, що треба і тоді – буде, що буде. І переможеш! А будеш підлаштовуватися під “голубів миру” – втратиш Державу і свій народ. Це чітко усвідомили і в Ізраїлі, і в Україні», – наголосив Чалий.

«Путін створив прецедент заміни міжнародного права на право сили»

Спроба ХАМАС силою змінити політичну ситуацію у відносинах між палестинцями та Ізраїлем – це прямий наслідок агресивної війни Росії проти України, наголошує політолог Володимир Фесенко.

«Путін уже створив прецедент заміни міжнародного права на право сили. Саме він спровокував хаотизацію міжнародних відносин. Те, що зараз відбувається в Ізраїлі, це копіювання дій Путіна, це ланцюгова реакція політики силового вирішення міждержавних проблем. І це урок для світової спільноти. Якщо Путіна не зупинити, ця ланцюгова реакція продовжуватиметься у різних формах та у різних регіонах світу», – каже Фесенко.

Те, що сталося, має стати уроком для Ізраїлю, в тому числі й для уряду Нетаньяху, який загравав з Путіним, демонстрував свою нейтральність стосовно війни між Росією та Україною, сподіваючись, що це знизить ризики для Ізраїлю.

«Путін та російська дипломатія виступали у ролі неформальних посередників у відносинах між палестинцями та Ізраїлем. Але, як і у відносинах між Азербайджаном та Вірменією, так і у відносинах між Ізраїлем та палестинцями, російське посередництво веде не до миру, а до нової війни», – нагадує політолог.

“Ізраїльська” модель безпеки Україні в протистоянні з РФ не пасує

А от ексміністр закордонних справ Павло Клімкін зі свого боку розмірковує про те, що модель безпеки, подібну до ізраїльської, яку неодноразово пропонували Україні замість членства в НАТО, нашій країні не підходить.

«Один висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, для нас вже очевидний. Це те, що “ізраїльська” модель безпеки нам в протистоянні з РФ не пасує. І ми маємо жорстко і креативно використовувати цей аргумент з нашими союзниками з НАТО, насамперед з американцями. Нам варто детально подивитися на те, як і чому не спрацювали ізраїльські системи безпеки, адже в Ізраїля є чому і потрібно навчатися. Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно бути у стані небезпеки. Тому ніяких альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає», – наголосив Клімкін.