На цифрові екрани Харкова вивели прапор Ізраїлю – Терехов (відео)

На знак підтримки та солідарності з єврейським народом на цифрові екрани Харкова 8 жовтня вивели ізраїльський прапор.

“Харків розділяє біль Ізраїлю”, – пише в телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Відео: Ігор Терехов

За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок масованого нападу ХАМАСу на ізраїльські громади поблизу Гази перевищила 600 осіб. В Ізраїлі запровадили “стан війни”. Школи по всій країні закривають.