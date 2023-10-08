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На цифрові екрани Харкова вивели прапор Ізраїлю – Терехов (відео)

Суспільство 18:34   08.10.2023
Олена Нагорна
На цифрові екрани Харкова вивели прапор Ізраїлю – Терехов (відео)

На знак підтримки та солідарності з єврейським народом на цифрові екрани Харкова 8 жовтня вивели ізраїльський прапор.

“Харків розділяє біль Ізраїлю”, – пише в телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Відео: Ігор Терехов

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За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок масованого нападу ХАМАСу на ізраїльські громади поблизу Гази перевищила 600 осіб. В Ізраїлі запровадили “стан війни”. Школи по всій країні закривають.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На знак підтримки та солідарності з єврейським народом на цифрові екрани Харкова 8 жовтня вивели ізраїльський прапор.".