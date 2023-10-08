На цифровые экраны Харькова вывели флаг Израиля — Терехов (видео)
В знак поддержки и солидарности с еврейским народом на цифровые экраны Харькова 8 октября вывели израильский флаг.
«Харьков разделяет боль Израиля», — пишет в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Видео: Игорь Терехов
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По официальным данным, количество погибших в результате массированного нападения ХАМАСа на израильские общины вблизи Газы превысило 600 человек. В Израиле ввели «состояние войны». Школы по всей стране закрывают.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В знак поддержки и солидарности с еврейским народом на цифровые экраны Харькова 8 октября вывели израильский флаг.".