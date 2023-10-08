На цифровые экраны Харькова вывели флаг Израиля — Терехов (видео)

В знак поддержки и солидарности с еврейским народом на цифровые экраны Харькова 8 октября вывели израильский флаг.

«Харьков разделяет боль Израиля», — пишет в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Видео: Игорь Терехов

По официальным данным, количество погибших в результате массированного нападения ХАМАСа на израильские общины вблизи Газы превысило 600 человек. В Израиле ввели «состояние войны». Школы по всей стране закрывают.