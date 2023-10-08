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Кремль использует атаки на Израиль, чтобы уменьшить поддержку Украины — ISW

Мир 08:14   08.10.2023
Елена Нагорная
Кремль использует атаки на Израиль, чтобы уменьшить поддержку Украины — ISW

Кремль уже использует и, вероятно, продолжит использовать атаки ХАМАСа в Израиле для продвижения ряда информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине, пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября Кремль усилил ряд информационных операций, в первую очередь обвиняя Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины и утверждая, что международное сообщество перестанет уделять внимание Украине.

Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзникам следовало бы «заняться» работой над «палестино-израильским урегулированием», а не «мешать» России и оказывать Украине военную помощь. МИД РФ обвинило Запад в блокировании усилий необходимого «квартета» России, США, Евросоюза и ООН, что привело к эскалации насилия, косвенно возложив на Запад вину за нынешние боевые действия. Российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что РФ выиграет от эскалации, поскольку мир «на время отвлечется от Украины и снова займется тушением вечного огня на Ближнем Востоке».

“Эти кремлевские нарративы направлены на западную аудиторию, чтобы вбить клин в военную поддержку Украины, стремятся деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, и намерены уверить российскую внутреннюю аудиторию, что международное общество будет игнорировать военные действия в Украине”, — пишет ISW.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кремль уже использует и, вероятно, продолжит использовать атаки ХАМАСа в Израиле для продвижения ряда информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине, пишет Институт изучения войны (ISW).".