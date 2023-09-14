«Харьков, в каком-то смысле, действительно как Израиль» — Терехов

В интервью «РБК-Украина» мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как пытается убедить иностранные компании инвестировать в Харьков во время войны.

Те известные иностранные компании, которые вы назвали, уже давно в Украине, они, конечно, очень хорошо знают, что такое обстрелы и постоянная опасность. Как вам показалось, осознали ли они, что Харьков – это некий Израиль и что на самом деле при определенных условиях в вашем городе работать можно?

– В каком-то смысле, Харьков – действительно как Израиль, и, будем надеяться, что в плане защиты от российских обстрелов и ситуации в целом он будет даже лучше. К сожалению, McDonald’s пока не спешит возобновлять работу в Харькове, хотя в то же время у нас работает KFC – причем успешно. Да, нас действительно обстреливают с С-300, но другие города также обстреливают другими ракетами, которые тоже несут большую угрозу. Да, мы прифронтовый город, но мы постоянно работаем с нашими военными и учеными над усилением безопасности. В частности, мы работаем над защитой трансформаторных подстанций, электростанций, тепловых сетей и т.д.

– Но это довольно сложный и долгий процесс, а инвесторов вы приглашаете уже сегодня.

– Да, но система безопасности Израиля тоже выстраивалась годами. Она не появилась мгновенно однажды, после чего начали приходить инвесторы. Нет, это параллельные процессы.

–​​​ То речь идет о привлечении инвестиций в Харьков не только после войны, но и прямо сейчас?

– Мы не можем ждать окончания войны, нет времени. Речь идет об инвестициях и в будущем, и тоже прямо сейчас. Когда я встречаюсь с частными украинскими и зарубежными предпринимателями, а также с нашими международными партнерами, то мы говорим об инвестициях в будущее. Но разрабатывать инвестиционные проекты и вкладывать денежные средства нужно уже сегодня. После войны будет очень много инвесторов – и в Харькове, и по всей Украине.

Сегодня я хотел бы привлечь наиболее мощных из них, чтобы мы начали готовить будущее развитие по приоритетным направлениям. Приход крупных инвесторов будет сигналом для средних и малых компаний – как из Украины, так и из-за границы: в Харьков нужно идти и вкладывать деньги в нашем городе.