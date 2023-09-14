В метро Харькова создают дополнительные школьные классы — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что количество детей, которые учатся в метро, увеличилось.

«Первые недели показали, что это очень мощный, удачный опыт, который мы сейчас будем иметь. Хочу сказать, что количество школьников выросло. Если сначала это было 1000 школьников, которые пошли с 1 сентября в метрошколу, то сейчас мы уже имеем 1064 ученика, есть определенный спрос на то, чтобы обустраивать новые классы, которые мы сейчас и делаем, в метро», — сказал Терехов.

Он также отметил, что подобного опыта — обучения детей в метро — нет ни в одном городе мира.

Работа метро и обучение детей не мешают друг другу, заверил Терехов.

«Метро работает согласно графику, мы развели эти потоки – пассажиропоток и обучение детей в метрошколе – так, чтобы никто никому не мешал. Мы довозим детей в школу, курсируют специальные автобусы, школьные автобусы, сопровождаемые полицией, и кормим бесплатно детей в метрошколе, медицинское обслуживание в случае необходимости», — отметил мэр Харькова.

Что касается возвращения детей за парты в реальных школах, то городской голова сообщил, что возможность этого будет зависеть от военной обстановки.