В метро Харькова создают дополнительные школьные классы — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что количество детей, которые учатся в метро, увеличилось.
«Первые недели показали, что это очень мощный, удачный опыт, который мы сейчас будем иметь. Хочу сказать, что количество школьников выросло. Если сначала это было 1000 школьников, которые пошли с 1 сентября в метрошколу, то сейчас мы уже имеем 1064 ученика, есть определенный спрос на то, чтобы обустраивать новые классы, которые мы сейчас и делаем, в метро», — сказал Терехов.
Он также отметил, что подобного опыта — обучения детей в метро — нет ни в одном городе мира.
Работа метро и обучение детей не мешают друг другу, заверил Терехов.
«Метро работает согласно графику, мы развели эти потоки – пассажиропоток и обучение детей в метрошколе – так, чтобы никто никому не мешал. Мы довозим детей в школу, курсируют специальные автобусы, школьные автобусы, сопровождаемые полицией, и кормим бесплатно детей в метрошколе, медицинское обслуживание в случае необходимости», — отметил мэр Харькова.
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Что касается возвращения детей за парты в реальных школах, то городской голова сообщил, что возможность этого будет зависеть от военной обстановки.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что количество детей, которые учатся в метро, увеличилось".