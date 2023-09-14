У метро Харкова створюють додаткові шкільні класи – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що кількість дітей, які навчаються у метро, збільшилась.
“Перші тижні показали, що це дуже потужний, вдалий досвід, який зараз ми будемо мати. Хочу сказати, що кількість школярів зросла. Якщо спочатку це була 1000 школярів, які пішли з 1 вересня в метрошколу, то зараз ми вже маємо 1064 учні, є певний попит на те, щоб облаштовувати нові класи, що ми зараз і робимо, в метро”, – сказав Терехов.
Він також зазначив, що подібного досвіду – навчання дітей у метро – немає в жодному місті світу.
Робота метро та навчання дітей не заважають одне одному, запевнив Терехов.
“Метро працює згідно з графіком, ми розвели ці потоки – пасажиропотік і навчання дітей в метрошколі – так, щоб ніхто нікому не заважав. Ми довозимо дітей до школи, курсують спеціальні автобуси, шкільні автобуси, які супроводжує поліція, та годуємо безплатно дітей у метрошколі, обслуговування медичне в разі необхідності”, – зазначив мер Харкова.
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Щодо повернення дітей за парти в реальних школах, то міський голова повідомив, що можливість цього залежатиме від військових обставин.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що кількість дітей, які навчаються у метро, збільшилась".