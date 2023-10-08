Кремль використовує атаки на Ізраїль, щоб зменшити підтримку України – ISW

Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки ХАМАСу в Ізраїлі для просування низки інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Кремль посилив низку інформаційних операцій, насамперед звинувачуючи Захід у зневазі до конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України та стверджуючи, що міжнародна спільнота перестане приділяти увагу Україні.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що США та їхнім союзникам слід було б “зайнятися” роботою над “палестино-ізраїльським врегулюванням”, а не “заважати” Росії та надавати Україні військову допомогу. МЗС РФ звинуватило Захід у блокуванні зусиль необхідного “квартету” Росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства, поклавши на Захід провину за нинішні бойові дії. Російський пропагандист Сергій Мардан прямо заявив, що РФ виграє від ескалації, оскільки світ “на якийсь час відволічеться від України і знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході”.

“Ці кремлівські наративи спрямовані на західну аудиторію, щоб убити клин у військову підтримку України, прагнуть деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, і мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародне суспільство ігноруватиме військові дії в Україні”, – пише ISW.