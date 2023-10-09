Война ХАМАС против Израиля – следствие мировой толерантности к террористам

Несмотря на то, что армия Израиля ЦАХАЛ уже взяла в осаду Газу и методически уничтожает боевиков ХАМАС, дерзкое и жестокое нападение террористов по количеству жертв со стороны израильтян уступает только Холокосту. Израильтяне сделают собственные выводы о причинах неожиданной атаки после войны. А вот украинские дипломаты и политологи уже сейчас проводят параллели между войнами и отмечают: их бы не произошло, если бы мир не был толерантен к террористам.

«Разрушители установленных международных правил «хакнули» мир»

Вчера состоялось закрытое специальное заседание Совбеза ООН, где, кстати, так и не смогли единогласно осудить нападение ХАМАСа на Израиль. После мероприятия журналисты оцепили представителя Государства Израиль в ООН Гилад Эрдан и принялись задавать вопросы.

— «Готов ли Израиль к прямым переговорам с ХАМАСом?»

— «Вы пойдете на соглашение с ХАМАСом по обмену возобновления поставок электроэнергии в сектор Газа на освобождение пленных женщин и детей?»

— «Не лучше ли не отвечать террористам, а пойти на компромиссы?»

«Ничего не напоминает? Чтобы вы понимали, как разрушители устоявшихся международных правил и принципов, стоящих за прокси, наемниками и террористами, «хакнули» мир», — отметил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Но ответы со стороны Гилад Эрдан были достаточно четки и категоричны:

— «С террористами переговоры не ведут. Мы сейчас принимаем все меры, чтобы дать отпор».

– “Мы на такое соглашение сейчас не идем. Конечно, хотим освободить наших детей, женщин, пленных, но сейчас мы полностью сконцентрированы на разрушении инфраструктуры террористов и на устранении угрозы”.

— «Какие компромиссы, если хотят уничтожить твою страну и убивают твоих соотечественников?!»

«Мораль проста: делай, что нужно и тогда – будет, что будет. И победишь! А будешь подстраиваться под “голубей мира” – потеряешь Государство и свой народ. Это ясно осознали и в Израиле, и в Украине», — подчеркнул Чалый.

«Путин создал прецедент замены международного права правом силы»

Попытка ХАМАС силой изменить политическую ситуацию в отношениях между палестинцами и Израилем – это прямое следствие агрессивной войны России против Украины, подчеркивает политолог Владимир Фесенко.

«Путин уже создал прецедент замены международного права правом силы. Именно он спровоцировал хаотизацию международных отношений. То, что сейчас происходит в Израиле, — это копирование действий Путина, это цепная реакция политики силового решения межгосударственных проблем. И это урок для мирового сообщества. Если Путина не остановить, эта цепная реакция будет продолжаться в разных формах и в различных регионах мира», — говорит Фесенко.

Случившееся должно стать уроком для Израиля, в том числе и для правительства Нетаньяху, которое заигрывало с Путиным, демонстрировало свою нейтральность по отношению к войне между Россией и Украиной, надеясь, что это снизит риски для Израиля.

«Путин и российская дипломатия выступали в роли неформальных посредников в отношениях между палестинцами и Израилем. Но, как и в отношениях между Азербайджаном и Арменией, так и в отношениях между Израилем и палестинцами, российское посредничество ведет не к миру, а к новой войне», — напоминает политолог.

«Израильская» модель безопасности Украине в противостоянии с РФ не подходит»

А вот экс-министр иностранных дел Павел Климкин размышляет о том, что модель безопасности, похожая на израильскую и которую неоднократно предлагали Украине вместо членства в НАТО, нашей стране не подходит.

«Один вывод из того, что происходит в Израиле, для нас уже очевиден. Это то, что «израильская» модель безопасности нам в противостоянии с РФ не подходит. И мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО, прежде всего, с американцами. Нам следует подробно посмотреть на то, как и почему не сработали израильские системы безопасности, ведь у Израиля есть чему и нужно учиться. Но брать за основу их модель безопасности для нас значит постоянно находиться в состоянии опасности. Потому никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет», — подчеркнул Климкин.