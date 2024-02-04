«Срібло» на чемпіонаті світу у Катарі вибороли спортсменки з Харкова

4 лютого збірна України з артистичного плавання здобула першу нагороду у змаганнях з водних видів спорту, які проходять у Катарі, повідомили у ХОВА.

До складу збірної увійшли спортсменки Харківської області Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, а також киянка Олександра Горецька.

В змаганнях акробатичних груп українки отримали від суддів 243,3167 бала та посіли друге місце.

Перемогу в цьому виді програми одержали китаянки з результатом 244,1767 бала. Третє місце посіла збірна США (242,2300 бала).

Попереду у дівчат боротьба за медалі в технічній та довільній програмах груп, а також у дуеті.