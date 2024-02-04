«Срібло» на чемпіонаті світу у Катарі вибороли спортсменки з Харкова
4 лютого збірна України з артистичного плавання здобула першу нагороду у змаганнях з водних видів спорту, які проходять у Катарі, повідомили у ХОВА.
До складу збірної увійшли спортсменки Харківської області Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, а також киянка Олександра Горецька.
В змаганнях акробатичних груп українки отримали від суддів 243,3167 бала та посіли друге місце.
Перемогу в цьому виді програми одержали китаянки з результатом 244,1767 бала. Третє місце посіла збірна США (242,2300 бала).
Попереду у дівчат боротьба за медалі в технічній та довільній програмах груп, а також у дуеті.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 17:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 лютого збірна України з артистичного плавання здобула першу нагороду у змаганнях з водних видів спорту, які проходять у Катарі, повідомили у ХОВА.".