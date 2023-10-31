Харківські спортсмени вибороли “золото” чемпіонатів світу та Європи
Перші місця на змаганнях з акробатичного рок-н-ролу (чемпіонатах світу, Європи та етапі Кубку світу) в Кракові посіли одразу дві пари харків’ян.
28 та 29 жовтня у Кракові одночасно провели чемпіонат світу, чемпіонат Європи та етап Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу. У змаганнях взяли участь 968 спортсменів із 15 країн. Про результати харківських спортсменів на цих змаганнях повідомили в ХОВА. На чемпіонаті світу відзначились дві пари.
“В юніорських змаганнях серед пар харків’яни Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна посіли перше місце, а Назар Діденко та Катерина Сергєєва стали третіми”, – проінформувала пресслужба ХОВА.
На чемпіонаті Європи “золото” виборола харківська пара Єгор Алєйніков та Дар’я Дмитрук – медалі розіграли у дисципліні “основний клас контактний стиль”. Ще один харківський дует Дмитро Олійник та Ольга Іванчук у цій же дисципліні посіли четверте місце.
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Крім того, харківські спортсмени вибороли два комплекти бронзових медалей на етапі Кубку світу. У змаганнях серед юнаків третє місце посіли Олександр Ляшенко і Аделаїда Кушка. А серед дітей “бронзу” здобули Арсеній Журавлевич та Катерина Тархова.
Також харків’яни брали участь у змаганнях команд. Збірна України посіла перше місце у змаганнях команд формейшн. Також першою у формейшн стала збірна українських юніорок.
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- Категорії: Спорт, Харків; Теги: акробатический рок-н-ролл, золото, победа, чемпионат Европы, чемпионат мира;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші місця на змаганнях з акробатичного рок-н-ролу (чемпіонатах світу, Європи та етапі Кубку світу) в Кракові посіли одразу дві пари харків’ян".