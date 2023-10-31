Харьковские спортсмены завоевали «золото» чемпионатов мира и Европы
Первые места на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу (чемпионатах мира, Европы и этапе Кубка мира) в Кракове заняли сразу две пары харьковчан.
28 и 29 октября в Кракове одновременно провели чемпионат мира, чемпионат Европы и этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу. В соревнованиях участвовали 968 спортсменов из 15 стран. О результатах харьковских спортсменов на этих соревнованиях сообщили в ХОВА. На чемпионате мира отличились две пары.
«В юниорских соревнованиях среди пар харьковчане Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина заняли первое место, а Назар Диденко и Екатерина Сергеева стали третьими», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
На чемпионате Европы «золото» завоевала харьковская пара Егор Алейников и Дарья Дмитрук — медали разыграли в дисциплине «основной класс контактный стиль». Еще один харьковский дуэт Дмитрий Олейник и Ольга Иванчук в этой же дисциплине заняли четвертое место.
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Кроме того, харьковские спортсмены завоевали два комплекта бронзовых медалей на этапе Кубка мира. В соревнованиях среди юношей третье место заняли Александр Ляшенко и Аделаида Кушка. А среди детей «бронзу» добыли Арсений Журавлевич и Екатерина Тархова.
Также харьковчане участвовали в соревнованиях команд. Сборная Украины заняла первое место в соревнованиях команд формейшн. Также первой в формейшн стала сборная украинских юниорок.
- Категории: Спорт, Харьков; Теги: акробатический рок-н-ролл, золото, победа, чемпионат Европы, чемпионат мира;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые места на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу (чемпионатах мира, Европы и этапе Кубка мира) в Кракове заняли сразу две пары харьковчан".