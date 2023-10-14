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Харьковчанин Юрий Аникеев завоевал «золото» на чемпионате мира по шашкам-100

Мир 18:53   14.10.2023
Оксана Якушко
Харьковчанин Юрий Аникеев завоевал «золото» на чемпионате мира по шашкам-100

Мировой турнир по шашкам проходил с 28 сентября по 13 октября в Кюрасао, сообщила ХОВА.

Харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев в классической игре прошел турнир без поражений, выиграл 7 партий и 11 сыграл вничью. По итогу спортсмен набрал 25 очков и занял первое место. Второе и третье последовали за представителями Нидерландов.

Для Юрия Аникеева это первая победа на чемпионате мира по шашкам-100.

В целом на этом чемпионате украинцы выиграли 2 золотые и 1 бронзовую медали. В соревнованиях среди женщин победила одесситка Виктория Мотричко, а бронзовую медаль завоевала Елена Короткая из Днепропетровской области.

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Автор: Оксана Якушко
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Харьковчанин Юрий Аникеев завоевал «золото» на чемпионате мира по шашкам-100
14.10.2023, 18:53

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 18:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мировой турнир по шашкам проходил с 28 сентября по 13 октября в Кюрасао, сообщила ХОВА.".