Харьковчанин Юрий Аникеев завоевал «золото» на чемпионате мира по шашкам-100

Мировой турнир по шашкам проходил с 28 сентября по 13 октября в Кюрасао, сообщила ХОВА.

Харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев в классической игре прошел турнир без поражений, выиграл 7 партий и 11 сыграл вничью. По итогу спортсмен набрал 25 очков и занял первое место. Второе и третье последовали за представителями Нидерландов.

Для Юрия Аникеева это первая победа на чемпионате мира по шашкам-100.

В целом на этом чемпионате украинцы выиграли 2 золотые и 1 бронзовую медали. В соревнованиях среди женщин победила одесситка Виктория Мотричко, а бронзовую медаль завоевала Елена Короткая из Днепропетровской области.