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Харьковчане завоевали «золото» на чемпионате Европы по кикбоксингу

Мир 19:11   04.09.2023
Оксана Якушко
Харьковчане завоевали «золото» на чемпионате Европы по кикбоксингу

Спортсмены Харьковщины завоевали три медали на чемпионате Европы среди юношей, юниоров и детей по кикбоксингу WAKO, который проходил с 25 августа по 3 сентября в турецком Стамбуле, сообщила ХОВА.

В сборной Украины Харьковщину представляли два спортсмена и оба заняли призовые места.

Дмитрий Алферов получил «золото» в разделе лайт-контакт (весовая категория до 56 кг), а также завоевал бронзовую медаль в разделе кик-лайт.

В весовой категории до 56 кг в разделе фул-контакт золотую медаль завоевал Паша Тапдыгов.

По итогам соревнований сборная Украины заняла 6 общекомандное место.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Спорт, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 19:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спортсмены Харьковщины завоевали три медали на чемпионате Европы среди юношей, юниоров и детей по кикбоксингу WAKO, который проходил с 25 августа по 3 сентября в турецком Стамбуле, сообщила ХОВА.".