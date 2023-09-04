Харьковчане завоевали «золото» на чемпионате Европы по кикбоксингу
Спортсмены Харьковщины завоевали три медали на чемпионате Европы среди юношей, юниоров и детей по кикбоксингу WAKO, который проходил с 25 августа по 3 сентября в турецком Стамбуле, сообщила ХОВА.
В сборной Украины Харьковщину представляли два спортсмена и оба заняли призовые места.
Дмитрий Алферов получил «золото» в разделе лайт-контакт (весовая категория до 56 кг), а также завоевал бронзовую медаль в разделе кик-лайт.
В весовой категории до 56 кг в разделе фул-контакт золотую медаль завоевал Паша Тапдыгов.
По итогам соревнований сборная Украины заняла 6 общекомандное место.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 19:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спортсмены Харьковщины завоевали три медали на чемпионате Европы среди юношей, юниоров и детей по кикбоксингу WAKO, который проходил с 25 августа по 3 сентября в турецком Стамбуле, сообщила ХОВА.".