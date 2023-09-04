Харьковчане завоевали «золото» на чемпионате Европы по кикбоксингу

Спортсмены Харьковщины завоевали три медали на чемпионате Европы среди юношей, юниоров и детей по кикбоксингу WAKO, который проходил с 25 августа по 3 сентября в турецком Стамбуле, сообщила ХОВА.

В сборной Украины Харьковщину представляли два спортсмена и оба заняли призовые места.

Дмитрий Алферов получил «золото» в разделе лайт-контакт (весовая категория до 56 кг), а также завоевал бронзовую медаль в разделе кик-лайт.

В весовой категории до 56 кг в разделе фул-контакт золотую медаль завоевал Паша Тапдыгов.

По итогам соревнований сборная Украины заняла 6 общекомандное место.