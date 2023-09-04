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Харків’яни вибороли «золото» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу

Світ 19:11   04.09.2023
Оксана Якушко
Харків’яни вибороли «золото» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу

Спортсмени Харківщини здобули три медалі на чемпіонаті Європи серед юнаків, юніорів і дітей з кікбоксингу WAKO, який проходив з 25 серпня по 3 вересня у турецькому Стамбулі, повідомила ХОВА.

У збірній України Харківщину представляли два спортсмени та обидва посіли призові місця.

Дмитро Алфьоров здобув «золото» у розділі лайт-контакт (вагова категорія до 56 кг), а також виборов бронзову медаль у розділі кік-лайт.

 

У ваговій категорії до 56 кг у розділі фул-контакт золоту медаль завоював Паша Тапдигов.

 

За підсумками змагань збірна України посіла 6 загальнокомандне місце.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Спорт, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 19:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спортсмени Харківщини здобули три медалі на чемпіонаті Європи серед юнаків, юніорів і дітей з кікбоксингу WAKO, який проходив з 25 серпня по 3 вересня у турецькому Стамбулі, повідомила ХОВА.".