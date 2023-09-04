Харків’яни вибороли «золото» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу
Спортсмени Харківщини здобули три медалі на чемпіонаті Європи серед юнаків, юніорів і дітей з кікбоксингу WAKO, який проходив з 25 серпня по 3 вересня у турецькому Стамбулі, повідомила ХОВА.
У збірній України Харківщину представляли два спортсмени та обидва посіли призові місця.
Дмитро Алфьоров здобув «золото» у розділі лайт-контакт (вагова категорія до 56 кг), а також виборов бронзову медаль у розділі кік-лайт.
У ваговій категорії до 56 кг у розділі фул-контакт золоту медаль завоював Паша Тапдигов.
За підсумками змагань збірна України посіла 6 загальнокомандне місце.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 19:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спортсмени Харківщини здобули три медалі на чемпіонаті Європи серед юнаків, юніорів і дітей з кікбоксингу WAKO, який проходив з 25 серпня по 3 вересня у турецькому Стамбулі, повідомила ХОВА.".