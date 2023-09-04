Харків’яни вибороли «золото» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу

Спортсмени Харківщини здобули три медалі на чемпіонаті Європи серед юнаків, юніорів і дітей з кікбоксингу WAKO, який проходив з 25 серпня по 3 вересня у турецькому Стамбулі, повідомила ХОВА.

У збірній України Харківщину представляли два спортсмени та обидва посіли призові місця.

Дмитро Алфьоров здобув «золото» у розділі лайт-контакт (вагова категорія до 56 кг), а також виборов бронзову медаль у розділі кік-лайт.

У ваговій категорії до 56 кг у розділі фул-контакт золоту медаль завоював Паша Тапдигов.

За підсумками змагань збірна України посіла 6 загальнокомандне місце.