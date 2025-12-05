Live

10 медалей привезли харьковские спортсмены с XXV Дефлимпийских игр 2025 года

Общество 17:35   05.12.2025
Оксана Якушко
Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с харьковскими спортсменами, которые в составе сборной Украины успешно выступили на XXV Летних Дефлимпийских играх 2025 года.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

В состав сборной Украины на XXV Летних Дефлимпийских играх вошли шесть спортсменов с Харьковщины. Пятеро из них выиграли 10 медалей в различных видах спорта.

Терехов поздравил их с победами и поблагодарил за весомый вклад в развитие спорта и укрепление имиджа страны на международном уровне.

«Мы очень гордимся вашими достижениями. Эти 10 медалей, которые вы завоевали на соревнованиях, — безусловно, гордость для Харькова и всей Украины. Благодаря вам наша страна заняла первое место в командном зачете. Я очень хочу, чтобы вы приумножали свои победы, а мы, как городская власть, будем делать все возможное, чтобы поддержать вас на этом пути!» — подчеркнул Игорь Терехов.

Автор: Оксана Якушко
