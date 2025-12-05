10 медалей привезли харьковские спортсмены с XXV Дефлимпийских игр 2025 года
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с харьковскими спортсменами, которые в составе сборной Украины успешно выступили на XXV Летних Дефлимпийских играх 2025 года.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
В состав сборной Украины на XXV Летних Дефлимпийских играх вошли шесть спортсменов с Харьковщины. Пятеро из них выиграли 10 медалей в различных видах спорта.
Терехов поздравил их с победами и поблагодарил за весомый вклад в развитие спорта и укрепление имиджа страны на международном уровне.
«Мы очень гордимся вашими достижениями. Эти 10 медалей, которые вы завоевали на соревнованиях, — безусловно, гордость для Харькова и всей Украины. Благодаря вам наша страна заняла первое место в командном зачете. Я очень хочу, чтобы вы приумножали свои победы, а мы, как городская власть, будем делать все возможное, чтобы поддержать вас на этом пути!» — подчеркнул Игорь Терехов.
Читайте также: Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
Новости по теме:
- Категории: Общество, Спорт, Харьков; Теги: Игорь Терехов, медаль, сборная украины, спортсмены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «10 медалей привезли харьковские спортсмены с XXV Дефлимпийских игр 2025 года», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 17:35;