Live

10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року

Спорт 17:35   05.12.2025
Оксана Якушко
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із харківськими спортсменами, які у складі збірної України успішно виступили на XXV Літніх Дефлімпійських іграх 2025 року.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

До складу збірної України на XXV Літніх Дефлімпійських іграх увійшли шість спортсменів з Харківщини. П’ятеро з них виграли 10 медалей у різних видах спорту.

Терехов привітав їх з перемогами та подякував за вагомий внесок у розвиток спорту та зміцнення іміджу країни на міжнародному рівні.

«Ми дуже пишаємось вашими досягненнями. Ці 10 медалей, які ви здобули на змаганнях, — безумовно, гордість для Харкова та всієї України. Завдяки вам наша країна посіла перше місце у командному заліку. Я дуже хочу, щоб ви примножували свої перемоги, а ми, як міська влада, робитимемо все можливе, щоб підтримати вас на цьому шляху!» – наголосив Ігор Терехов.

Читайте також: Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин

Автор: Оксана Якушко
Популярно
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
05.12.2025, 17:35
У Харкові обрізали дерева: екологи встановили винного
У Харкові обрізали дерева: екологи встановили винного
05.12.2025, 14:45
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
05.12.2025, 16:12
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
05.12.2025, 13:26
Як на OnlyFans опинилася прокурорка з Харкова – офіційно
Як на OnlyFans опинилася прокурорка з Харкова – офіційно
04.12.2025, 21:59
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
05.12.2025, 16:43

Новини за темою:

04.12.2025
Вибухи чути у Харкові ввечері 4 грудня: місто під атакою дронів
04.12.2025
Мер Харкова Терехов зустрівся з представниками Посольства Швеції
04.12.2025
Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків
04.12.2025
“Діти повинні мати можливість забути” – Терехов у Харкові на відкритті центру
03.12.2025
«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 17:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із харківськими спортсменами, які у складі збірної України успішно виступили на XXV Літніх Дефлімпійських іграх 2025 року.".