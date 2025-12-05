10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із харківськими спортсменами, які у складі збірної України успішно виступили на XXV Літніх Дефлімпійських іграх 2025 року.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
До складу збірної України на XXV Літніх Дефлімпійських іграх увійшли шість спортсменів з Харківщини. П’ятеро з них виграли 10 медалей у різних видах спорту.
Терехов привітав їх з перемогами та подякував за вагомий внесок у розвиток спорту та зміцнення іміджу країни на міжнародному рівні.
«Ми дуже пишаємось вашими досягненнями. Ці 10 медалей, які ви здобули на змаганнях, — безумовно, гордість для Харкова та всієї України. Завдяки вам наша країна посіла перше місце у командному заліку. Я дуже хочу, щоб ви примножували свої перемоги, а ми, як міська влада, робитимемо все можливе, щоб підтримати вас на цьому шляху!» – наголосив Ігор Терехов.
