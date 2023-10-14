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Харків’янин Юрій Анікєєв виборов «золото» на чемпіонаті світу з шашок-100

Світ 18:53   14.10.2023
Оксана Якушко
Харків’янин Юрій Анікєєв виборов «золото» на чемпіонаті світу з шашок-100

Світовий турнір із шашок проходив з 28 вересня по 13 жовтня у Кюрасао, повідомила ХОВА.

 

Харківський гросмейстер Юрій Анікєєв у класичній грі пройшов турнір без поразок, виграв 7 партій та 11 зіграв внічию. За підсумком спортсмен набрав 25 очок та посів перше місце. Друге та третє було за представниками Нідерландів.

Для Юрія Анікєєва це перша перемога на чемпіонаті світу з шашок-100.

Загалом на цьому чемпіонаті українці здобули 2 золоті та 1 бронзову медалі. В змаганнях серед жінок перемогла одеситка Вікторія Мотрічко, а бронзову медаль здобула Олена Коротка з Дніпропетровської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 18:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світовий турнір із шашок проходив з 28 вересня по 13 жовтня у Кюрасао, повідомила ХОВА.".