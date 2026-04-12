Історичну перемогу здобули у Європі харківські спортсменки
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Харків’янки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир вибороли “бронзу” ЧЄ. Вона стала першою для України на дорослому чемпіонаті Європи з бадмінтону в індивідуальних змаганнях.
“Наші спортсменки здобули історичну “бронзу” чемпіонату Європи з бадмінтону, – повідомив про досягнення начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Спортсменки вписали свої імена в історію національного бадмінтону, встановивши нове досягнення для України на континентальному рівні”.
Нагадаємо, Поліна Бугрова представляла Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції у 2024 році. Раніше збірна України з бадмінтону, у складі якої також були спортсменки з Харкова, здобула бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся у Стамбулі.
Читайте також: Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)
Популярно
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: бадминтон, бронза, новини Харкова, победа, сінєгубов, чемпионат Европы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Історичну перемогу здобули у Європі харківські спортсменки», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 15:37;