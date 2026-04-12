Історичну перемогу здобули у Європі харківські спортсменки

Спорт 15:37   12.04.2026
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Харків’янки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир вибороли “бронзу” ЧЄ. Вона стала першою для України на дорослому чемпіонаті Європи з бадмінтону в індивідуальних змаганнях.

“Наші спортсменки здобули історичну “бронзу” чемпіонату Європи з бадмінтону, – повідомив про досягнення начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Спортсменки вписали свої імена в історію національного бадмінтону, встановивши нове досягнення для України на континентальному рівні”.

Нагадаємо, Поліна Бугрова представляла Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції у 2024 році. Раніше збірна України з бадмінтону, у складі якої також були спортсменки з Харкова, здобула бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся у Стамбулі.

Читайте також: Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)

Автор: Оксана Горун
По Дергачах ударила "молния": Задоренко закликав не покладатися на перемир'я
Чи буде метро в Харкові безплатним після скандалу з боргами – відповідь мера
Великдень у Харкові: не зневірюватися закликав архієпископ Митрофан (відео)
17.02.2026
«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026


