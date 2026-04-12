Історичну перемогу здобули у Європі харківські спортсменки

Харків’янки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир вибороли “бронзу” ЧЄ. Вона стала першою для України на дорослому чемпіонаті Європи з бадмінтону в індивідуальних змаганнях.

“Наші спортсменки здобули історичну “бронзу” чемпіонату Європи з бадмінтону, – повідомив про досягнення начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Спортсменки вписали свої імена в історію національного бадмінтону, встановивши нове досягнення для України на континентальному рівні”.

Нагадаємо, Поліна Бугрова представляла Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції у 2024 році. Раніше збірна України з бадмінтону, у складі якої також були спортсменки з Харкова, здобула бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся у Стамбулі.