Live

«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026

Суспільство 16:12   17.02.2026
Вікторія Яковенко
«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026 Фото: ХОВА

У складі національної збірної бадмінтоністки з Харківщини здобули бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся у Стамбулі.

«Це перша медаль в історії України на командному Євро з бадмінтону. Особливо приємно відзначити, що всі учасниці збірної представляють саме Харківську область», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На груповому етапі українки перемогли збірні Естонії та Німеччини та вийшли до півфіналу. У матчі за вихід до фіналу збірна України поступилася Данії і завершила турнір із бронзовими нагородами, уточнили в ХОВА.

В етері нацмарафону учасниці команди Поліна Бугрова та Марія Столяренко поділилися враженнями.

«Ми дуже щасливі. Це нереальні відчуття. Ми розуміємо, що це історичне явище для нас і України», – підкреслили дівчата.

Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров зазначив, що українська команда була наймолодша на цьому чемпіонаті.

«Це історичне досягнення для українського бадмінтону. Підготовка до чемпіонату здійснювалася не в простих умовах. Спортсмени вимушені тренуватися не в рідних стінах, не в рідному місті. Зазначу, що вся команда – харків’янки. Але, на жаль, наразі в Харкові тренуватися повноцінно неможливо. Але для нас вдвічі приємно, що Харків підтверджує спортивну столицю України», – розповів Дніпров.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого
Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого
17.02.2026, 22:59
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
17.02.2026, 10:34
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
17.02.2026, 14:35
Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області
Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області
17.02.2026, 20:16
Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)
Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)
17.02.2026, 20:46
Новини Харкова — головне за 17 лютого: що з цінами, стан доріг, “приліт”
Новини Харкова — головне за 17 лютого: що з цінами, стан доріг, “приліт”
17.02.2026, 22:00

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У складі національної збірної бадмінтоністки з Харківщини здобули бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся у Стамбулі.".