«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026

У складі національної збірної бадмінтоністки з Харківщини здобули бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся у Стамбулі.

«Це перша медаль в історії України на командному Євро з бадмінтону. Особливо приємно відзначити, що всі учасниці збірної представляють саме Харківську область», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На груповому етапі українки перемогли збірні Естонії та Німеччини та вийшли до півфіналу. У матчі за вихід до фіналу збірна України поступилася Данії і завершила турнір із бронзовими нагородами, уточнили в ХОВА.

В етері нацмарафону учасниці команди Поліна Бугрова та Марія Столяренко поділилися враженнями.

«Ми дуже щасливі. Це нереальні відчуття. Ми розуміємо, що це історичне явище для нас і України», – підкреслили дівчата.

Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров зазначив, що українська команда була наймолодша на цьому чемпіонаті.

«Це історичне досягнення для українського бадмінтону. Підготовка до чемпіонату здійснювалася не в простих умовах. Спортсмени вимушені тренуватися не в рідних стінах, не в рідному місті. Зазначу, що вся команда – харків’янки. Але, на жаль, наразі в Харкові тренуватися повноцінно неможливо. Але для нас вдвічі приємно, що Харків підтверджує спортивну столицю України», – розповів Дніпров.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”