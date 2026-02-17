«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026
У складі національної збірної бадмінтоністки з Харківщини здобули бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся у Стамбулі.
«Це перша медаль в історії України на командному Євро з бадмінтону. Особливо приємно відзначити, що всі учасниці збірної представляють саме Харківську область», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
На груповому етапі українки перемогли збірні Естонії та Німеччини та вийшли до півфіналу. У матчі за вихід до фіналу збірна України поступилася Данії і завершила турнір із бронзовими нагородами, уточнили в ХОВА.
В етері нацмарафону учасниці команди Поліна Бугрова та Марія Столяренко поділилися враженнями.
«Ми дуже щасливі. Це нереальні відчуття. Ми розуміємо, що це історичне явище для нас і України», – підкреслили дівчата.
Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров зазначив, що українська команда була наймолодша на цьому чемпіонаті.
«Це історичне досягнення для українського бадмінтону. Підготовка до чемпіонату здійснювалася не в простих умовах. Спортсмени вимушені тренуватися не в рідних стінах, не в рідному місті. Зазначу, що вся команда – харків’янки. Але, на жаль, наразі в Харкові тренуватися повноцінно неможливо. Але для нас вдвічі приємно, що Харків підтверджує спортивну столицю України», – розповів Дніпров.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бадминтон, бронза, евро, спорт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 16:12;