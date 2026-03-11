Спортсменка, що представляє Харківщину, здобула бронзу на Паралімпіаді

Про те, що біатлоністка Людмила Ляшенко здобула бронзову медаль на зимових Паралімпійських іграх, розповіли в телеграм-каналі Kharkiv Sport city.

У повідомленні уточнили, що вона фінішувала третьою у спринтерських перегонах на 7,5 км (клас стоячи). Таким чином дівчина принесла збірній України бронзу.

“До складу національної паралімпійської збірної на Іграх увійшли дві представниці Харківщини — Оксана Шишкова та Людмила Ляшенко. Обидві спортсменки вже багато років демонструють високі результати та впевнено представляють Україну на міжнародній арені”, – додали у Kharkiv Sport city.