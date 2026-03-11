Live

На якому етапі відновлення будинку на вулиці Культури, розповіли в мерії

Суспільство 07:51   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На якому етапі відновлення будинку на вулиці Культури, розповіли в мерії Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Культури в Харкові. 

Йдеться про багатоквартирний будинок, який раніше обстріляли російські військові.

Відновлення багатоповерхівки на вулиці
Фото: ХМР

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили там пошкоджені вікна в місцях загального користування. Також вони відновили зруйновані перегородки у квартирах та опорну стіну“, – передають у повідомленні.

Відновлення багатоповерхівки на вулиці
Фото: ХМР

Наразі фахівці проводять капітальний ремонт покрівлі.

Відновлення багатоповерхівки на вулиці
Фото: ХМР

Крім того, будівельники планують відновити вентиляційні канали, водостічні системи та плити балконів, додали в мерії.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
