На каком этапе восстановление дома на улице Культуры, рассказали в мэрии

Общество 07:51   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
На каком этапе восстановление дома на улице Культуры, рассказали в мэрии Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали о темпах восстановления многоэтажки на улице Культуры в Харькове. 

Речь идет о многоквартирном доме, который ранее обстреляли российские военные.

Восстановление многоэтажки на улице Культуры
Фото: ХГС

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже заменили там поврежденные окна в местах общего пользования. Также они восстановили разрушенные перегородки в квартирах и опорную стену», – передают в сообщении.

Восстановление многоэтажки на улице Культуры
Фото: ХГС

На данный момент специалисты проводят капитальный ремонт кровли.

Восстановление многоэтажки на улице Культуры
Фото: ХГС

Кроме того, строители планируют восстановить вентиляционные каналы, водосточную систему и плиты балконов, добавили в мэрии.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
