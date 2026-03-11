На каком этапе восстановление дома на улице Культуры, рассказали в мэрии

В пресс-службе мэрии рассказали о темпах восстановления многоэтажки на улице Культуры в Харькове.

Речь идет о многоквартирном доме, который ранее обстреляли российские военные.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже заменили там поврежденные окна в местах общего пользования. Также они восстановили разрушенные перегородки в квартирах и опорную стену», – передают в сообщении.

На данный момент специалисты проводят капитальный ремонт кровли.

Кроме того, строители планируют восстановить вентиляционные каналы, водосточную систему и плиты балконов, добавили в мэрии.