Харків’янин став срібним призером Паралімпіади в Парижі

Харків’янин Максим Веракса розділив п’єдестал на 100-метрівці вільним стилем у класі S12 з іншим українським спортсменом Ярославом Денисенком.

Українські плавці-паралімпійці вибороли “золото” та “срібло”.

“Почесний харківʼянин Максим Веракса став срібним призером Паралімпійських ігор. Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, він виборов друге місце в дисципліні “Плавання вільним стилем (100 метрів, клас S12)”, поступившись партнеру з української збірної Ярославу Денисенку”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

“Золото” на тій само дистанції – в іншого українця Ярослава Денисенка, повідомляє “Суспільне Спорт”. Результат Денисенка – 53.11, Веракса проплив першим стартові 50 метрів, але відстав на другій 50-метрівці – 53.64.