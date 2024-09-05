Харків’янин став срібним призером Паралімпіади в Парижі
Харків’янин Максим Веракса розділив п’єдестал на 100-метрівці вільним стилем у класі S12 з іншим українським спортсменом Ярославом Денисенком.
Українські плавці-паралімпійці вибороли “золото” та “срібло”.
“Почесний харківʼянин Максим Веракса став срібним призером Паралімпійських ігор. Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, він виборов друге місце в дисципліні “Плавання вільним стилем (100 метрів, клас S12)”, поступившись партнеру з української збірної Ярославу Денисенку”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
“Золото” на тій само дистанції – в іншого українця Ярослава Денисенка, повідомляє “Суспільне Спорт”. Результат Денисенка – 53.11, Веракса проплив першим стартові 50 метрів, але відстав на другій 50-метрівці – 53.64.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Максим Веракса розділив п’єдестал на 100-метрівці вільним стилем у класі S12 з іншим українським спортсменом Ярославом Денисенком".