Відкриваються Паралімпійські ігри: харків’янка понесе прапор України (відео)
Харків’янка Олена Федота-Ісаєва понесе Державний Прапор України на відкритті Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.
Церемонія відкриття триває сьогодні, 28 серпня. Її транслюють у прямому етері французькі ЗМІ.
Церемонія відкриття Паралімпіади-2024 розпочалася на площі Згоди в центрі Парижа. 4400 спортсменів візьмуть участь у параді Єлисейськими полями. Делегації прийме президент Франції Емманюель Макрон.
“Україну представлятимуть 140 спортсменів: 96 чоловіків і 44 жінки, – повідомив Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. – Харківщину представлятимуть 9 спортсменів, які змагатимуться в 4 видах спорту. Михайло Сербін, Максим Веракса, Данило Семенихін, Роман Бондаренко, Олександр Єзик, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва”.
Олена разом із веслувальником Романом Полянським понесе прапор України, повідомляє Главком. Ця харківська спортсменка – дворазова срібна медалістка Ігор-2020 у фехтуванні на колісних кріслах.
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Харківські спортсмени боротимуться за медалі у параволейболі сидячи, параплаванні, настільному паратенісі та парафехтуванні на візках.
“Одними з перших медалі розіграють плавці. Змагання з пара плавання стартують вже 29 серпня. Також в цей день боротьбу за нагороди розпочнуть представники настільного тенісу та волейболу сидячи”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 21:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Олена Федота-Ісаєва понесе Державний Прапор України на відкритті Паралімпійських ігор-2024 у Парижі".