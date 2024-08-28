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Відкриваються Паралімпійські ігри: харків’янка понесе прапор України (відео)

Світ 21:16   28.08.2024
Оксана Горун
Відкриваються Паралімпійські ігри: харків’янка понесе прапор України (відео) Фото: facebook.com/kharkivsportcity

Харків’янка Олена Федота-Ісаєва понесе Державний Прапор України на відкритті Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

Церемонія відкриття триває сьогодні, 28 серпня. Її транслюють у прямому етері французькі ЗМІ.

Церемонія відкриття Паралімпіади-2024 розпочалася на площі Згоди в центрі Парижа. 4400 спортсменів візьмуть участь у параді Єлисейськими полями. Делегації прийме президент Франції Емманюель Макрон.

“Україну представлятимуть 140 спортсменів: 96 чоловіків і 44 жінки, – повідомив Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. – Харківщину представлятимуть 9 спортсменів, які змагатимуться в 4 видах спорту. Михайло Сербін, Максим Веракса, Данило Семенихін, Роман Бондаренко, Олександр Єзик, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва”.

Олена разом із веслувальником Романом Полянським понесе прапор України, повідомляє Главком. Ця харківська спортсменка – дворазова срібна медалістка Ігор-2020 у фехтуванні на колісних кріслах.

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Харківські спортсмени боротимуться за медалі у параволейболі сидячи, параплаванні, настільному паратенісі та парафехтуванні на візках.

“Одними з перших медалі розіграють плавці. Змагання  з пара плавання стартують вже 29 серпня. Також в цей день боротьбу за нагороди розпочнуть представники настільного тенісу та волейболу сидячи”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 21:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Олена Федота-Ісаєва понесе Державний Прапор України на відкритті Паралімпійських ігор-2024 у Парижі".