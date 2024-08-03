Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду

Західні фізіотерапевти та лікарі закликають людей не намагатися копіювати виступи олімпійців у домашніх умовах. На тлі Олімпіади у Парижі відео “спортсменів-самоучок” стали трендом соцмереж.

Про несподівану проблему, яку викликала Олімпіада, пише британське видання “The Guardian”.

“Фізіотерапевти та лікарі спортивної медицини застерігають людей від спроб повторити олімпійські досягнення вдома після хвилі травм у наслідувачів зірок спорту, – пишуть журналісти. – Ті, хто надихається гімнасткою Сімоною Байлз, перегонником BMX Кіраном Райлі або стрибуном у воду Томом Дейлі можуть ризикувати серйозною травмою або навіть життям, якщо спробують зробити сальто назад, зняти обидві ноги з педалей у повітрі або спробувати стрибнути зі стійки на руках з 10-метрової вежі, застерігають експерти”.

Зараз трендом соцмереж стали відео, які записують наслідувачі олімпійців у домашніх умовах: “від синхронного плавання у ванні до гімнастичних вправ на диванних подушках”.

Фізіотерапевт Метью Гаррісон у коментарі The Guardian повідомив, що часто мав справу з пацієнтами, які отримали травми, намагаючись повторити дії олімпійців на екрані.

“Ми часто бачимо, як люди приходять на фізіотерапію після перегляду Олімпіади. Вони або повертаються до спорту, яким колись займалися, або надихаються зайнятися чимось новим і, на жаль, отримують травму під час цієї діяльності. Нещодавно я бачив жінку, в якої був сильний біль і, на щастя, не було перелому плеча після того, як її підняли та впустили. Її надихнуло жіноче регбі, де гравців підіймають, щоб упіймати високі м’ячі. На щастя, це був лише синець, і з часом і деякими вправами все пройде. Також пошкоджено зв’язки зап’ястя в чоловіка, який, подивившись катання на скейтборді, застрибнув на скейтборд свого сина і дуже швидко впав, приземлившись на зап’ястя та руку, щоб пом’якшити падіння. Це потребуватиме більше часу, щоб відновитись”, — навів приклади Гаррісон.

Але регбі та скейтбординг – ніщо на тлі ідеї повторити щось з арсеналу спортивних гімнастів, попередив лікар.

“Сальто назад – це чудова вправа для тих, хто практикував це багато років, але може бути небезпечним, якщо це для вас у новинку. Приземлення на голову ніколи не буває вдалим”, – попередив фізіотерапевт.

Неправильне приземлення під час стрибка чи сальто в гімнастиці “може призвести до катастрофічної або навіть смертельної травми”, підтримав колегу доктор Тім Екселл, старший викладач кафедри біомеханіки та реабілітаційної науки в Університеті Портсмута.

Тим, хто не може собі відмовити в бажанні спробувати щось з арсеналу олімпійців, медики радять хоча б не робити це самостійно вдома. Варто знайти спортивний клуб і тренера, який проконтролює вас у “спортивному пориві”.