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Синхронное плавание в ванной и сальто дома: врачи бьют тревогу из-за Олимпиады

Мир 21:30   03.08.2024
Оксана Горун
Синхронное плавание в ванной и сальто дома: врачи бьют тревогу из-за Олимпиады Фото: David Levene/The Guardian

Западные физиотерапевты и врачи призывают людей не пытаться копировать выступления олимпийцев в домашних условиях. На фоне Олимпиады в Париже видео «спортсменов-самоучек» стали трендом соцсетей.

О неожиданной проблеме, которую вызвала Олимпиада, пишет британское издание «The Guardian».

«Физиотерапевты и врачи спортивной медицины предостерегают людей от попыток повторить олимпийские достижения дома после волны травм у подражателей звезд спорта, — пишут журналисты. — Те, кто вдохновляется гимнасткой Симоной Байлз, гонщиком BMX Кираном Райли или прыгуном в воду Томом Дейли, могут рисковать серьезной травмой или даже жизнью, если попытаются сделать сальто назад, снять обе ноги с педалей в воздухе или попытаться прыгнуть со стойки на руках с 10-метровой вышки, предостерегают эксперты».

Сейчас трендом соцсетей стали видео, которые записывают подражатели олимпийцев в домашних условиях: «от синхронного плавания в ванне до гимнастических упражнений на диванных подушках».

Физиотерапевт Мэтью Харрисон в комментарии  The Guardian сообщил, что часто имел дело с пациентами, которые получили травмы, пытаясь повторить действия олимпийцев на экране.

«Мы часто видим, как люди приходят на физиотерапию после просмотра Олимпиады. Они либо возвращаются к виду спорта, которым когда-то занимались, либо вдохновляются заняться чем-то новым и, к сожалению, получают травму во время этой деятельности. Недавно я видел женщину, у которой была сильная боль и, к счастью, не было перелома плеча после того, как ее подняли и уронили. Ее вдохновило женское регби, где игроков поднимают, чтобы поймать высокие мячи. К счастью, это был всего лишь синяк, и со временем и некоторыми упражнениями все пройдет. Также повреждены связки запястья у мужчины, который, посмотрев катание на скейтборде, запрыгнул на скейтборд своего сына и очень быстро упал, приземлившись на запястье и руку, чтобы смягчить падение. Это займет больше времени, чтобы восстановиться», — привел примеры Харрисон.

Но регби и скейтбординг — ничто на фоне идеи повторить что-то из арсенала спортивных гимнастов, предупредил врач.

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«Сальто назад — это прекрасное занятие для тех, кто практиковал это много лет, но может быть опасным, если это для вас в новинку. Приземление на голову никогда не бывает хорошим», — предупредил физиотерапевт.

Неправильное приземление при прыжке или сальто в гимнастике «может привести к катастрофической или даже смертельной травме», поддержал коллегу доктор Тим Экселл, старший преподаватель кафедры биомеханики и реабилитационной науки в Университете Портсмута.

Тем, кто не может себе отказать в желании попробовать что-то из арсенала олимпийцев, медики советуют хотя бы не делать это самостоятельно дома. Стоит найти спортивный клуб и тренера, который проконтролирует вас в «спортивном порыве».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Западные физиотерапевты и врачи призывают людей не пытаться копировать выступления олимпийцев в домашних условиях. На фоне Олимпиады в Париже видео «спортсменов-самоучек» стали трендом соцсетей".