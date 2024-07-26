Олимпиада-2024: в Париже стартовали Летние Игры (видео)
Олимпийские игры в Париже Фото:REUTERS
26 июля в столице Франции Париже проходит церемония открытия ХХХIII летних Олимпийских игр.
Всего в Олимпиаде-2024 будут участвовать представители 206 стран, разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.
Париж принимает Олимпиаду в третий раз, ранее Игры проходили в 1900 и 1924 годах.
Читайте также: Теракт перед Олимпиадой — из-за поджога остановилась железная дорога Франции
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: Олимпиада -2024, париж, Франция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Олимпиада-2024: в Париже стартовали Летние Игры (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 22:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июля в столице Франции Париже проходит церемония открытия ХХХIII летних Олимпийских игр.".