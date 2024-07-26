Олимпиада-2024: в Париже стартовали Летние Игры (видео)

26 июля в столице Франции Париже проходит церемония открытия ХХХIII летних Олимпийских игр.

Всего в Олимпиаде-2024 будут участвовать представители 206 стран, разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Париж принимает Олимпиаду в третий раз, ранее Игры проходили в 1900 и 1924 годах.