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Олимпиада-2024: в Париже стартовали Летние Игры (видео)

Мир 22:06   26.07.2024
Оксана Якушко
Олимпиада-2024: в Париже стартовали Летние Игры (видео) Олимпийские игры в Париже Фото:REUTERS

26 июля в столице Франции Париже проходит церемония открытия ХХХIII летних Олимпийских игр.

Всего в Олимпиаде-2024 будут участвовать представители 206 стран, разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Париж принимает Олимпиаду в третий раз, ранее Игры проходили в 1900 и 1924 годах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 22:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июля в столице Франции Париже проходит церемония открытия ХХХIII летних Олимпийских игр.".