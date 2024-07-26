Теракт перед Олимпиадой — из-за поджога остановилась железная дорога Франции

В ночь на 26 июля, когда до открытия Олимпийских игр во Франции оставалось менее суток, неизвестные совершили поджоги на железной дороге. Парализовано движение скоростных поездов на трех направлениях, власти заявляют об акте саботажа. На вокзалах в пятницу застряли 250 тысяч пассажиров, также известно по меньшей мере о двух олимпийцах из Германии, которые вынуждены пропустить торжественный старт Игр, потому что не успели приехать в Париж из-за остановки сообщения, пишет RFI.

Транспортный коллапс разворачивается во Франции за несколько часов до церемонии Сени. О пожарах на своих объектах сообщает SNCF — государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции и являющееся эксплуатантом скоростных пассажирских поездов.

«Минувшей ночью SNCF стал жертвой нескольких злонамеренных действий, коснувшихся атлантической, северной и восточной высокоскоростных линий», — сообщает оператор. Речь идет о серьезных нарушениях движения скоростных поездов TGV на этих трех маршрутах. Цель поджогов, добавляет компания, «нанести вред» объектам SNCF.

На четвертой, юго-восточной ветке, диверсии удалось предотвратить. Из-за возгорания приостановили, в частности, поезда между Парижем и такими городами как Лилль, Турс, Ле-Ман. Восточную скоростную линию частично отремонтировали. Но полноценно возобновить движение компания обещает в понедельник, 29 июля.

Кроме того, о сложностях с движением сообщает Eurostar — международная высокоскоростная железнодорожная служба, соединяющая Великобританию с Францией, Бельгией и Нидерландами. Из-за вандализма на французской сети некоторые поезда между Парижем и Брюсселем и Лондоном отменены или задерживаются.

Перевозчик рекомендует путешественникам отложить поездки. Некоторые из маршрутов перенаправили, но немало поездов отменили. В общей сложности, по словам генерального директора SNCF Жан-Пьер Фаранду BFM, от саботажа пострадали 800 000 пассажиров, из них 250 000 — в пятницу. На данный момент тысячи человек, в частности, ожидают на вокзале Монпарнас в Париже, ведь ситуация с их рейсами неясна.

Гендиректор SNCF рассказал, что преступники подожгли железнодорожные развязки, чтобы сразу поразить два направления. Также известно о поджогах сигнализационных шкафов вдоль путей. Прокуратура Парижа начала расследование по факту «имущественного ущерба, который наносит ущерб основным интересам нации».



Министр транспорта Франции Патрис Вергрите подчеркнул, что повреждение железнодорожных линий произошло «в результате скоординированных злонамеренных действий». Предупреждает о значительных перебоях в движении до выходных.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заверил, что спецслужбы и правоохранительные органы мобилизованы и ищут виновников этих атак.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера осудила акты вандализма. «Это совершенно ужасно, – отметила она в интервью BFMTV. – Нападать на игры – значит нападать на Францию».

Французские чиновники не разглашают детали относительно диверсантов, поэтому кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Ультралевые французские анархисты ранее совершали поджоги железнодорожной сети. Есть ли «русский след» тоже пока неясно. Но на этой неделе в Париже арестовали россиянина, планировавшего диверсию во время Олимпийских игр.

26 июля в 20:30 по киевскому времени в Париже состоится открытие Олимпийских игр. В этот вечер за безопасность во французской столице отвечают 45 000 полицейских и жандармов, 10 000 военнослужащих и около 22 000 охранников. Впервые в истории соревнований торжественная церемония пройдет не на стадионе, а на реке Сена. 205 команд будут плыть вдоль Сены на 96 кораблях в центре Парижа.

Читайте также: Шансы харьковских спортсменов на олимпийские медали во Франции оценили в ХОВА