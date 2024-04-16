Вопреки облакам. Олимпийский огонь Игр-2024 зажгли в Греции (видео, фото)
На родине Олимпийских игр в Греции прошла торжественная церемония – зажгли Олимпийский огонь. Также сегодня стартовала эстафета передачи пламени, которая завершится в Париже 26 июля, сообщили в официальном аккаунте Олимпийских игр в Твиттере.
Огонь зажгли на месте древней Олимпии. Во время церемонии планировалось, что пламя вспыхнет от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. Но сегодня в Греции было облачно, поэтому организаторы использовали заранее зажженный огонь, который подготовили на генеральной репетиции.
Первым факелоносцем стал олимпийский чемпион по гребле 2000 года грек Стефанос Нтоускос. Он передал огонь французской спортсменке.
Эстафета олимпийского огня вначале традиционно пройдет на территории Греции. 8 мая пламя прибудет во французский город Марсель, где в этом году пройдут соревнования по парусному спорту.
Эстафета олимпийского огня во Франции будет длиться 68 дней и завершится церемонией открытия Игр в Париже 26 июля.
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- Категории: Мир, Общество, Спорт; Теги: греция, Марсель, Олимпиада -2024, Олимпийские игры 2024, олимпийский огонь, париж, факелоносцы, эстафета;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На родине Олимпийских игр в Греции прошла торжественная церемония – зажгли Олимпийский огонь. Также сегодня стартовала эстафета передачи пламени, которая завершится в Париже 26 июля, сообщили в официальном аккаунте Олимпийских игр в Твиттере.".