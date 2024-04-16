Попри хмари. Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили у Греції (відео, фото)
На батьківщині Олімпійських ігор у Греції відбулася урочиста церемонія – запалили Олімпійський вогонь. Також сьогодні стартувала естафета передачі полум’я, яка завершиться у Парижі 26 липня, повідомили в офіційному акаунті Олімпійських ігор у Твіттері.
Вогонь запалили на місці давньої Олімпії. Під час церемонії планувалося, що полум’я спалахне від сонячного проміння за допомогою параболічного дзеркала. Але сьогодні у Греції було хмарно, тому організатори використали наперед запалений вогонь, який підготували на генеральній репетиції.
Першим факелоносцем став олімпійський чемпіон із веслування 2000 року грек Стефанос Нтоускос. Він передав вогонь французькій спортсменці.
Естафета олімпійського вогню спочатку традиційно пройде на території Греції. 8 травня полум’я прибуде до французького міста Марсель, де цього року відбудуться змагання з вітрильного спорту.
Естафета олімпійського вогню у Франції триватиме 68 днів і завершиться церемонією відкриття Ігор у Парижі 26 липня.
Читай також: Масове відеоспостереження з ШІ-технологіями буде у Парижі під час Олімпіади
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Спорт, Суспільство; Теги: греция, Марсель, Олимпиада -2024, Олимпийские игры 2024, олимпийский огонь, париж, факелоносцы, эстафета;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Попри хмари. Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили у Греції (відео, фото)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На батьківщині Олімпійських ігор у Греції відбулася урочиста церемонія – запалили Олімпійський вогонь. Також сьогодні стартувала естафета передачі полум’я, яка завершиться у Парижі 26 липня, повідомили в офіційному акаунті Олімпійських ігор у Твіттері.".