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Попри хмари. Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили у Греції (відео, фото)

Світ 15:33   16.04.2024
Оксана Якушко

На батьківщині Олімпійських ігор у Греції відбулася урочиста церемонія – запалили Олімпійський вогонь. Також сьогодні стартувала естафета передачі полум’я, яка завершиться у Парижі 26 липня, повідомили в офіційному акаунті Олімпійських ігор у Твіттері.

Вогонь запалили на місці давньої Олімпії. Під час церемонії планувалося, що полум’я спалахне від сонячного проміння за допомогою параболічного дзеркала. Але сьогодні у Греції було хмарно, тому організатори використали наперед запалений вогонь, який підготували на генеральній репетиції.

Першим факелоносцем став олімпійський чемпіон із веслування 2000 року грек Стефанос Нтоускос. Він передав вогонь французькій спортсменці.

Естафета олімпійського вогню спочатку традиційно пройде на території Греції. 8 травня полум’я прибуде до французького міста Марсель, де цього року відбудуться змагання з вітрильного спорту.

Естафета олімпійського вогню у Франції триватиме 68 днів і завершиться церемонією відкриття Ігор у Парижі 26 липня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На батьківщині Олімпійських ігор у Греції відбулася урочиста церемонія – запалили Олімпійський вогонь. Також сьогодні стартувала естафета передачі полум’я, яка завершиться у Парижі 26 липня, повідомили в офіційному акаунті Олімпійських ігор у Твіттері.".