12 медалей: українці завершили виступи на Олімпіаді в Парижі

12 медалей вибороли українці на літніх Олімпійських іграх у Парижі, повідомляє “Суспільне Спорт”.

Спортсмени здобули три золоті медалі, що є найкращим результатом за 12 років на рівні Олімпійських ігор. Також українці здобули п’ять срібних та чотири бронзові медалі.

Вісім спортсменів із Харківської області, які представляли Україну у шести видах спорту, цього разу залишились без нагород.



Інфографіка “Суспільне спорт”

Як повідомлялося, від Харківської області на Олімпіаді виступали:

– Поліна Бугрова — бадмінтон;

– Айдер Абдураїмов — бокс;

– Каміла Конотоп — важка атлетика;

– Владислава й Марина Алексієви — артистичне плавання;

– Еліна Світоліна-Монфіс — теніс;

– Катерина Павленко й Анна Пономаренко – брейкінг.