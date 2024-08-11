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12 медалей: українці завершили виступи на Олімпіаді в Парижі

Спорт 14:24   11.08.2024
Олена Нагорна
12 медалей: українці завершили виступи на Олімпіаді в Парижі Фото: Reuters

12 медалей вибороли українці на літніх Олімпійських іграх у Парижі, повідомляє “Суспільне Спорт”.

Спортсмени здобули три золоті медалі, що є найкращим результатом за 12 років на рівні Олімпійських ігор. Також українці здобули п’ять срібних та чотири бронзові медалі.

Вісім спортсменів із Харківської області, які представляли Україну у шести видах спорту, цього разу залишились без нагород.


Інфографіка “Суспільне спорт”

Як  повідомлялося, від Харківської області на Олімпіаді виступали:

– Поліна Бугрова — бадмінтон;
– Айдер Абдураїмов — бокс;
– Каміла Конотоп — важка атлетика;
– Владислава й Марина Алексієви — артистичне плавання;
– Еліна Світоліна-Монфіс — теніс;
– Катерина Павленко й Анна Пономаренко – брейкінг.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 14:24;

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