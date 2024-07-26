Шанси харківських спортсменів на олімпійські медалі у Франції оцінили в ХОВА

На літній Олімпіаді у Франції Харківщину представлятимуть зокрема титуловані спортсмени, які здобули призові місця на попередніх Іграх у Токіо. Представники регіону мають високі шанси на медалі, але у низці видів спорту все залежатиме від жеребкування.

Таку думку висловив на брифінгу, присвяченому підготовці спортсменів Харківщини до Олімпіади, начальник управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.

Він зазначив, що попри повномасштабну війну у 2022 та 2023 роках Харківська область потужно виступала на національних та міжнародних змаганнях та у рейтингу Міністерства молоді та спорту посідає друге загальне командне місце серед усіх регіонів за кількістю медалей на чемпіонатах України.

«Щодо прогнозів. У деяких видах спорту основним моментом буде жеребкування, наскільки воно буде вдалим. І тут у кожного спортсмена є шанси. Якщо ми кажемо про тих спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх, то це й Еліна Світоліна, й Владислава й Марина Алексієви, які є призерками минулих Олімпійських ігор у Токіо. Це досвідчені спортсмени, які мають вже попит, який дає може трохи більші можливості виступити краще, ніж інші спортсмени. Крім цього хотілося б зазначити й Камілу Конотоп, яка є лідеркою, у принципі, збірної команди України з важкої атлетики, і вона вже є чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу. Але ми бачимо по Олімпійських іграх у Токіо, що навіть лідери, яких ставили вже до змагань на п’єдестал, у перших зустрічах робили такі помилки, як, наприклад, Ірина Деха. Тому спорт передбачити дуже важко, але можемо казати, що у нас високі шанси мати медалі й не одну», — сказав Ананченко.

Як повідомлялося, вісім спортсменів з Харківської області представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції. Вони виступатимуть у шести видах спорту:

– Поліна Бугрова — бадмінтон;

– Айдер Абдураїмов — бокс;

– Каміла Конотоп — важка атлетика;

– Владислава й Марина Алексієви — артистичне плавання;

– Еліна Світоліна-Монфіс — теніс;

– Катерина Павленко й Анна Пономаренко – брейкінг.

Старт XXIII Олімпійських ігор відбудеться 26 липня, вони триватимуть до 11 серпня.